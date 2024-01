Arzenal pri Prilipah

7.1.2024 | 08:30

Pirotehnik (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 8.06 so v gozdu pri naselju Prilipe, občina Brežice, našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote pred NUS dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije so 12 različnih kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev in 341 kosov pehotnega streliva, vse iz obdobja 2. svetovne vojne odstranili in uničili na varnem kraju.

M. K.