Pokojnine: novosti za delovne invalide, vdove oz. vdovce in poklicno zavarovane

6.1.2024 | 15:00

Simbolna slika (Foto: Dreamstime)

Na pokojninskem področju bo leto 2024 pestro, saj naj bi pripravili in sprejeli novo reformo. Že od 1. januarja pa so v uporabi novosti, ki pomenijo ugodnejši položaj za delovne invalide in vdove oz. vdovce. Poleg tega z novim letom velja višja prispevna stopnja za tiste, ki so obvezno dodatno pokojninsko zavarovani oz. poklicno zavarovani.

Vdove in vdovci, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, imajo v skladu s pokojninsko novelo iz decembra pravico do zagotovljene vdovske pokojnine. Znašala bo toliko kot zagotovljena pokojnina, do katere so upravičeni upokojenci s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Ta bo januarja, potem ko bo izvedena 8,2-odstotna delna redna uskladitev, znašala 744 evrov.

Zagotovljena vdovska pokojnina bo v višini seštevka lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, a največ do višine zagotovljene pokojnine.

Vdove in vdovci, ki bodo upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine in že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine, morajo po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vložiti vlogo do konca leta.

Vloge pa ni treba vložiti tistim, ki bodo zahtevo za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine šele vložili oziroma zavod o njihovi zahtevi še ni odločil.

Delovni invalidi bodo imeli višjo osnovo za odmero pokojnine

Prav tako so novosti pri izračunu pokojninske osnove za delovne invalide, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas, ker iz zdravstvenih razlogov niso sposobni opravljati dela s polnim delovnim časom, in za ta čas prejemajo invalidsko nadomestilo. Do zdaj se je zavarovancem pri upokojitvi upoštevala v pokojninsko osnovo plača oz. zavarovalne osnove za krajši delovni čas in nadomestilo, ki je že bilo odmerjeno od pokojninske osnove, zato so bili takšni zavarovanci na slabšem.

Zdaj pa se jim bo pokojnina namesto od dejanskega prejemka, torej plače za polovični delovni čas in nadomestila, odmerjala od plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za poln delovni čas. To posledično pomeni višjo osnovo za odmero pokojnine.

Prispevna stopnja za poklicno zavarovanje bo višja za 0,6 odstotka

Nenazadnje bodo z letošnjim letom na boljšem tisti, ki so vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oz. v poklicno zavarovanje. To so zavarovanci, ki bodisi opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela bodisi opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno poklicno opravljati.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je konec leta odobril spremembe pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki so začele veljati 1. januarja in s katerimi se prispevna stopnja za poklicno zavarovanje poviša za 0,6 odstotka, so navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Spremembe določajo prehodno obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025, v katerem velja nova diferencirana prispevna stopnja poklicnega zavarovanja. Za zavarovance, ki se jim je do 31. decembra 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, znaša 8,6 odstotka, za zavarovance, ki se jim do 31. decembra 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, pa v odvisnosti od delovnega mesta v razponu od 8,8 do 9,4 odstotka.

Prispevna stopnja poklicnega zavarovanja se je tako za vse zavarovance poklicnega zavarovanja dvignila za 0,6 odstotka, uporabljati pa se bo začela pri obračunu in plačilu prispevka za januar. Z dvigom prispevne stopnje se bo na osebnih računih zavarovancev poklicnega zavarovanja zbralo več sredstev, na podlagi katerih se jim bodo lahko izplačale višje poklicne pokojnine.

Poklicnim upokojencem bo obvezni zdravstveni prispevek odvedla Kapitalska družba

Na ministrstvu so navedli, da bo Kapitalska družba v skladu z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki s 1. januarjem ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvaja obvezni zdravstveni prispevek, v imenu in za račun prejemnika poklicne pokojnine obračunala in odvedla tudi obvezni zdravstveni prispevek.

V povezavi z omenjenimi spremembami pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja pa so zapisali, da spremembe določajo še, da se nerazporejene solidarnostne rezerve letos oblikujejo, dokler z zadnjim zneskom ne dosežejo ali presežejo deleža 0,6 odstotka čiste vrednosti sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

STA; M. K.