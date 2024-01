Z avtom se je zaletela v hišo; gorela skladovnica drv

1.1.2024 | 18:30

Danes ob 15.26 se je v naselju Laze, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zaletela v stanovanjsko hišo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.



Gorela zložena drva

Ob 15.54 so v naselju Gorenje Laknice, občina Mokronog-Trebelno, gorela drva, zložena ob gospodarskem objektu. Požar so še pred prihodom gasilcev gasili domačini. Gasilci PGD Mokronog so dokončno pogasili požar, z delovnim strojem premetali drva in pogasili posamezna žarišča, s termo kamero pregledali objekt in okolico objekta ter razsvetljevali kraj dogodka.

Z gasilci do poškodovanega

Ob 12.16 so Pod Goro v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnem posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in reševalci NMP Krško omogočili dostop do poškodovane osebe.

M. K.