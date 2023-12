FOTO: Pogrešanega našli v jarku; ogenj in opekline ob menjavi jeklenke (foto)

30.12.2023 | 08:15

Gasilci so priskočili na pomoč onemoglemu v jarku. Zanj so poskrbeli do prihoda reševalcev. Več fotografij spodaj v fotogaleriji (PGD Ponikve in Videm-Dobrepolje)

To pa je jeklenka, ki so jo včeraj gasili v Šentjoštu. (Foto: PGD Stopiče)

Včeraj ob 14.24 je v Ponikvah, občina Dobrepolje, oseba onemogla in padla v jarek ob hiši. Gasilci PGD Ponikve in Videm so moškega, ki je bil pogrešan nekaj dni, iznesli in predali reševalcem NMP, poroča center za obveščanje.

Jeklenka zagorela

Včeraj ob 7.50 je v Šentjoštu, občina Novo mesto, pri menjavi plinske jeklenke prišlo do požara. Lastniki so gorečo jeklenko odnesli na prosto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so jeklenko ohladili in pogasili. V požaru je ena oseba dobila lažje opekline.

Ob 7.35 je na Trdinovi ulici v Novem mestu, na zelenici ob parkirišču, gorelo votlo drevo. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 17.57 je pri trgovini v Ulici Alenke Gerlovič v Brežicah zagorela stiskalnica za karton. Gasilci PGD Brežice so odklopili stiskalnico, pogasili požar v zabojniku in zabojnik pregledali s termovizijsko kamero.

Iztekala voda

Ob 11.45 je v naselju Kompolje, občina Dobrepolje, iz podrtega nadtalnega hidranta iztekala voda. Gasilci PGD Kompolje so zaprli ventil, preprečili iztekanje in obvestili pristojne službe.

Prišli gasilci s ključi

Ob 18.39 so v naselju Bučerca, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom omogočili vstop občanu v objekt.

Prometni nesreči

Ob 6.52 je na regionalni cesti Ribnica – Velike Lašče, občina Ribnica, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGD Ribnica so nudili pomoč lažje poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator, vozilo izvlekli na cesto in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Ob 10.55 sta na regionalni cesti Škofljica–Turjak trčili osebni vozili, pri čemer je eno vozilo odbilo s ceste po brežini, drugo pa je obstalo na cesti. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, izvlekli vozilo na cesto, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč pri nalaganju vozila na vozilo avto vleke. Lažje poškodovano osebo so reševalci oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo.

M. K.

Galerija