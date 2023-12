V požaru kurilnice lastnik poškodovan; množični pretep na črpalki; z dvema promiloma vijugal po AC

29.12.2023 | 13:40

Foto: arhiv; PUNM

Sinoči okoli 22.30 je, kot smo že poročali, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše v naselju Dvorce na območju Brežic. Ogenj je zajel celotni prostor, požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je večja premoženjska škoda, pojasnjujejo na Policijski upravi Novo mesto. Lažje poškodovanega lastnika, ki se je med začetnim gašenjem nadihal dima, so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Danes bodo kriminalistični tehniki opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Pretep na bencinskem servisu

Minulo noč so policiste poklicali na pomoč iz prodajalne bencinskega servisa v Novem mestu, kjer se pretepalo več oseb. Policisti PP Novo mesto so ugotovili identiteto petih kršiteljev, starih med 22 in 25 let. V prostorih prodajalne so se najprej sprli in nato začeli pretepati. Okoliščine še preverjajo, na podlagi ugotovitev bodo udeležencem pretepa zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Sredi dne na AC pridržali voznika z 2,4 promila alkohola

Policisti PP Brežice so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki naj bi vozil po avtocesti iz smeri Krškega proti Brežicam, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Izsledili so ga in ga izločili iz prometa. 38-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligrama alkohola, opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovana voznica električnega skiroja

Nekaj pred 9. uro so policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 43-letnica vozila električni skiro po Šmarješki cesti. Zaradi prevelike hitrosti je izgubila oblast nad skirojem, padla in se lažje poškodovala. Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča v Sečjem selu

Nekaj pred 18.30 se je zgodila prometna nesreča v Sečjem selu na območju PP Črnomelj. Zanjo je odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 36-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Med 26. 12. in 27. 12. je na območju Hrasta pri Jugorju nekdo vlomil v počitniško hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.800 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Krškem je nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 600 litrov goriva.

Vlomili so v stanovanjsko hišo v naselju Brod, po prvih ugotovitvah ni nepridiprav ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Cviblje na območju PP Dolenjske Toplice je včeraj med 17. in 19.30 uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo, ukradel je zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Trebnjem je med 18. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z dokumenti, bančnimi karticami in gotovino. Lastnika je oškodoval za okoli 1.100 evrov.

V Malem Nerajcu je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesell, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 17.30 in 22.30, ko so bili stanovalci odsotni, je tudi v Dragatušu neznanec skozi vrata vlomil v hišo, našel in ukradel je denar, zlat nakit in zbirko kovancev. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapca, ki je prevažal deset Sircev

Na mejni prehod Metlika je včeraj nekaj po 6. uri na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Chrysler voyager poljskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da 18-letni državljan Moldavije v vozilu prevaža deset državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Rakovec, Čatež ob Savi, Slovenska vas, Jereslavec, Mostec, Jesenice na Dolenjskem, Kapele) prijeli 39 državljanov Afganistana, 38 Sirije, 23 Maroka, 11 Indije, deset Mongolije, štiri Pakistana, tri državljane Turčije in Nepala, dva državljana Jemna, Bangladeša in Šrilanke, državljana Alžirije, Kube in Dominikanske republike. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Drenovec, Zilje, Vinica) so prijeli 48 državljanov Sirije, devet iz Maroka in dva državljana Libije in na območju PP Metlika (Radoviči) 29 državljanov Sirije in tri državljane Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 115. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 323 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 18 prometnih nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Posredovali so zaradi 22. kršitev javnega reda in miru. Črnomaljski policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 52-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

