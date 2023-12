V kurilnici gorela toplotna črpalka, eden v bolnišnici

29.12.2023 | 07:00

Sinoči ob 22.38 je v naselju Dvorce, občina Brežice, v kurilnici stanovanjske hiše gorela toplotna črpalka. Požar so pogasili gasilci PGD Cerina in Sobenja vas, ki so prostore pregledali in prezračili. Reševalci NMP Brežice so eno osebo, ki se je nadihala dima, prepeljali v UC Brežice.

Dvakrat gasili v romskem naselju

Sinoči ob 20.09 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela živa meja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 50 kvadratnih metrov žive meje, podrasti in smeti.

Ob 21.54 pa je na Mirnopeški cesti gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 1500 kvadratnih metrov suhe trave, podrasti in nizkega grmičevja.

Prometni nesreči

Ob 13.21 je na cesti Muljava – Krka v naselju Mlake, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo zapeljalo s ceste na bankino. Voznik ni bil poškodovan. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Ob 15.26 je v naselju Njivice v občini Radeče v papirnici tovorno vozilo zapeljalo na obcestni kamen in poškodovalo rezervoar za gorivo. Gasilci PGE Celje in PGD Radeče so prečrpali okoli 50 litrov goriva in nevtralizirali izlite tekočine. Do izpusta v naravo ni prišlo.

M. K.