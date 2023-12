Med prazniki ne pozabite - vlomilci ne počivajo! Pa pirotehniki se odpovejte ...

29.12.2023 | 10:00

Lepe praznične dni vam želijo policistke in policisti PU Novo mesto. (Foto: PU NM)

Obiski predprazničnih in prazničnih prireditev so v polnem razmahu, prav tako nakupovalna mrzlica, veselimo se obiskov, počitnic, izletov ... Na Policijski upravi Novo mesto v opozorilu pred tatovi in vlomilci navajajo nekaj nasvetov, kako v teh dneh poskrbeti za lastno varnost in varnost premoženja.

- Svetujejo, da tudi ob krajši odsotnosti od doma poskrbite, da hiša ali stanovanje ne dajeta videza, kot da ni nikogar doma. Pustite prižgano luč ali televizijski ali radijski sprejemnik in skrbno zaklepajte vrata in okna.

- Če je le možno, vozila zvečer parkirajte na osvetljenih mestih, v njih pa ne puščajte torbic, denarnic ali drugih predmetov.

- Če v vašem okolju opazite sumljiva vozila ali osebe, za katere sumite, da bi se lahko pripravljale na izvrševanje kaznivih dejanj, policiste takoj pokličite na številko 113 in sporočite registrsko številko vozila oziroma opis oseb.

- Na prireditvenih prostorih ali v nakupovalnih središčih imejte denarnice in mobilne telefone ves čas pri sebi in pod nadzorom. Ne puščajte jih na mizah, v nakupovalnih vozičkih ipd.

- Če na prireditvenem prostoru opazite osebe, ki motijo javni red in mir, nadlegujejo obiskovalce, so nasilni, se pretepajo, spodbujajo k pretepu, se ne obrnite stran, ampak pomagajte morebitnim žrtvam in policijo o dogajanju takoj obvestite na številko 113.

- P posledicah vožnje pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi govorijo ves čas. Ravnajte odgovorno in v tudi v teh prazničnih dneh ne ogrožajte svojega življenja in ne uničujte zdravje ali ogrožate življenje drugih ljudi.

- In za konec še o pirotehniki. Odpovejte se ji, veliko ljudi hudo moti, živali pa neizmerno trpijo. V teh prazničnih dneh raje pokajte od ponosa, ker ste storili nekaj zares dobrega za nekoga drugega, pa čeprav za popolnega neznanca …, so še zapisali na PU Novo mesto.

M. K.