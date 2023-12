Obeležili državni praznik in 30 let delovanja pevskega zbora Samospev

27.12.2023 | 18:30

Fotografije: Jani Pavlin

Črnomelj - Dan samostojnosti in enotnosti je Občina Črnomelj letos obeležila z včerajšnjo proslavo v Kulturnem domu Črnomelj. Hkrati so obeležili tudi 30 let delovanja KUD Samospev, ki prepeva predvsem ljudske in partizanske pesmi. Slavnostni govornik je bil župan Andrej Kavšek, so sporočili z občine.

»Slovenski narod največkrat pokaže enotnost ob naravnih nesrečah, ki jih v zadnjih letih žal ne primanjkuje. Letošnje leto so zaznamovale poletne poplave. Ljudje so stopili skupaj brez vprašanj o politični ali verski prepričanosti, o barvi kože ali o družbenem statusu. To je povezanost in moč, ki bi jo Slovenci kot narod morali pokazati zmeraj, ne samo takrat, kadar smo v stiski. Prepričan sem, da to znamo, vendar nas toliko različnih mnenj, idej in pogledov včasih zanese, da pozabimo, kako zelo pomembno je, da kot narod ostajamo povezani,« je poudaril župan in čestital KUD Samospev za visok jubilej delovanja.

Kulturni program proslave so popestrili člani mešanega pevskega zbora Samospev, Adlešički tamburaši, trio flavt iz Glasbene šole Črnomelj in Eva Starašinič z recitacijami. Program je povezoval Tadej Fink, celotno prireditev pa je organiziral JSKD OI Črnomelj, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Galerija