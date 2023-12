Pirotehnika: Moteča in nevarna

V naselju Celine so sevniški policisti 21. novembra mladoletniku zasegli 646 različnih prepovedanih petard kategorije F2. (Foto: PP Sevnica)

Novo mesto - Prodaja pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, se je začela 19. decembra – Uporabljajo jo lahko od 26. decembra do vključno 1. januarja – Globa za kršitev od 400 do 1.200 evrov

V Sloveniji je pirotehnične izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. A pri njeni uporabi moramo biti previdni, predvsem pa uvidevni do drugih ljudi in seveda tudi do živali, domače in prostoživeče. Nepravilna ali objestna uporaba pirotehnike pa ni nevarna le za uporabnika in mimoidoče, ampak lahko povzroči tudi škodo na bližnjih objektih.

Na Policijski upravi Novo mesto ocenjujejo, da je vedno več ljudi ozaveščenih glede uporabe pirotehničnih izdelkov in je zato motečega pokanja iz leta v leto manj, vedno več lokalnih skupnosti tudi ne prireja ognjemetov na svojem območju. »Tistim, ki se bodo kljub vsemu odločili za uporabo pirotehnike, svetujemo, da kupujejo in uporabljajo le dovoljene izdelke in upoštevajo navodila proizvajalca. Pomislijo naj na svojo varnost pa tudi na druge, ki se jim pirotehnika ne zdi zabavna, jih spravlja v stres ali celo ogroža,« dodajajo.

»Prodaja izdelkov kategorije F1, kot so: tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice in iskrice, ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja izdelkov 2. kategorije, kot so rakete ali rimske svečke, pa ne mlajšim od 16 let. Izdelke F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov, uporaba fontan in baterij F3 pa je dovoljena le polnoletnim osebam, prav tako tudi pirotehnični izdelki kategorije P1,« so pojasnili na PU Novo mesto.

Prepovedane pa so prodaja, posest in uporaba petard, ki sodijo v kategoriji F2 in F3. »Razlog za nastanek poškodb, predvsem med mladoletniki, je uporaba različnih oblik in moči petard ter drugih pirotehničnih izdelkov, zato pozivamo starše, da se o nevarnostih uporabe prepovedanih petard in posledicah pogovorijo z otroki in jim ponudijo drugačno vrsto zabave. Otroci so tudi tarče preprodajalcev prepovedanih petard, ki jim je mar le za zaslužek,« opozarjajo. Za kršitev je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov, prav tako se zaseže tudi pirotehnične izdelke, tudi če ti niso storilčeva last. Na območju PU Novo mesto od leta 2019 v času božično-novoletnih praznikov sicer niso bili obveščeni oziroma niso obravnavali primera poškodbe zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.

ZA VOLAN LE TREZNI

Ker bodo v prihodnjih dneh potekala številna praznovanja in prireditve, policija voznikom polaga na srce, da naj za volan ne sedejo pod vplivom alkohola ali drog. V tem mesecu tako poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov. Tretja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu poteka od 11. do 31. decembra.

Na območju PU Novo mesto so letos do sredine decembra obravnavali 1.264 prometnih nesreč, lani v celotnem letu 1.332. V petih prometnih nesrečah s smrtnim izidom je umrlo pet ljudi; lani je v devetih prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrlo deset oseb. »Letos je 99 voznikov, ki so povzročili prometne nesreče, vozilo pod vplivom alkohola. V teh nesrečah sta dve osebi umrli, deset oseb se je hudo poškodovalo, 40 je bilo lažje poškodovanih. V 46 odstotkih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, je bil vzrok zanjo neprilagojena hitrost, v 27 nepravilna stran in smer vožnje ter v 11 odstotkih nepravilni premik z vozilom,« statistiko povzame Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto.

»Že prvi popiti kozarec alkoholne pijače vpliva na zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Pri koncentraciji 0,5 promila se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Verjetnost se z višjo stopnjo alkoholiziranosti le še eksponentno stopnjuje. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 22-krat,« oriše in še doda: »Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodite odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola in drog odpovejte.«

M. Žnidaršič