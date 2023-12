FOTO: 165. Štefanovo v Dolenji Stari vasi. Da bi konji zdravi bili!

26.12.2023 | 15:20

Praporščakinja Andreja Franko je šla na čelu povorke.

Skozi Šentjernej je povorka 135 konjev pritegnila zanimanje številnih obiskovalcev.

Gašper Frančič (na levi), predsednik PGD Dolenja Stara vas, je ponosno pokazal prapor.

Ingrid Rupnik iz Mirne Peči je prišla s fantom Juretom. Pravita, da je v Dolenji Stari vasi najlepše vzdušje.

Blagoslov je opravil šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

3-letni Enej je bil menda najmlajši konjenik.

Dolenja Stara vas - 26. december v Sloveniji odmeva dvojno: kot državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, in kot god sv. Štefan, zavetnika kamnosekov, priprošnjika pri glavobolih in zaščitnika konj.

Na štefanovo so zato v mnogih župnijah po starem običaju blagoslavljali konje. Tudi v naših koncih je tako.

Največja prireditev je bila znova dopoldne v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju, kjer beležijo tudi najstarejše neprekinjeno žegnanje konj v Sloveniji – že 165 let.

Družaben in tudi turističen dogodek je znova pritegnil veliko konjerejcev, jahačev in drugih ljubiteljev konj. Kot v imenu organizatorjev pove Gašper Frančič, predsednik PGD Dolenja Stara vas, je v to dolenjsko vasico pod Gorjanci tokrat prišlo 135 konjev, malo manj kot običajno, ko je bila ta številka okrog 160, največ pa jih je bilo že blizu 200.

Veliko zanimanje za konje

A še vseeno je bil obisk velik in Frančič pove, da je razveseljujoče veliko zanimanje za konje ter da je reja konj v šentjernejski dolini dobro razvita, »nekateri se ukvarjajo s kasaštvom, veliko je ljubiteljev, tudi mladih.«

Konji in njihovi lastniki so se začeli zbirati na šentjernejskem hipodromu že ob 9. uri. Prišli so od vsepovsod, največ je bilo domačinov, pa tudi iz sosednjih občin.

Letos praporščakinja Andreja Franko

Povorka konj se je skozi Šentjernej odpravila proti cerkvi sv. Frančiška Ksaverja, ki stoji na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana. Takt je povorki dajala šentjernejska godba, na čelu pa je šla praporščakinja. Ta častna funkcija je letos namreč pripadla ženski, kar je redkost.

Andreja Franko iz Vrbovcev je prav počaščena, saj običajno izberejo konjarje s srcem in sama to nedvomno je. V Dolenjo Staro vas prihaja že preko trideset let.

»S konji se ukvarjam od malih nog, doma imam ranč. Tudi otroci imajo veselje s konji in danes sem tu s hčerko. Blagoslov konj gotovo pripomore k zdravju konj, da so bolj živahni in nas imajo radi,« se nasmeje in doda, da priprave na Štefanovo trajajo vsaj dva dni prej, da so konji čisti, lepo urejeni in ozaljšani. Sicer lepo skrbijo zanje vse leto.

Na dolgoletno tradicijo žegnanja konj v Dolenji Stari vasi so še posebej ponosni Šentjernejčani.

Gostoljubni vaščani

V Dolenji Stari vasi so vsi udeleženci povorke prejeli spominsko medaljo, domači župnik, dekan g. Anton Trpin pa je pred mašo konje in konjenike s priprošnjo za zdravje v prihodnjem letu tudi blagoslovil.

Kot običajno, so se ob koncu vsi konjeniki okrepčali s klobaso in kuhanim vino, za kar so poskrbeli domači gasilci PGD Dolenja Stara vas, ki so prireditev skupaj z občino Šentjernej dobro izpeljali. Kot pove Gašper Frančič, je to velik organizacijski zalogaj za njihovo društvo, saj pomaga okrog 50 ljudi, pa tudi delavci EDŠ in še kdo. S čajem in kuhanim vinom pa pogostijo še vse obiskovalce.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija