FOTO: Ogenj uničil streho in mansardo; gorelo tudi pri cerkvi na Trški gori; trk motorista (foto)

26.12.2023 | 08:25

Nesreča motorista (Več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Požar na Kalcah (Več fotografij spodaj v fotogaleriji); vse foto: PGE Krško

Sinoči ob 21.54 je v naselju Kalce v občini Krško gorelo ostrešje stanovanjske stavbe. Gasilci PGE Krško, PGD Senuše in Veliki Trn so požar pogasili in opravili pregled prostorov s termo kamero. Ostrešje in mansarda objekta sta uničena. Gasilsko stražo so vršili gasilci PGD Veliki Trn.

Nesreča motorista

Ob 12.45 sta na cesti Krško – Drnovo trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Cesta je bila v času nesreče zaprta za ves promet.

S ceste v gozd in pod brežino

Ob 23.13 je voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste Otočec - Herinja vas, občina Novo mesto, v gozd in obstal pod brežino. Gasilci GRC Novo mesto so požagali grmičevje in vozilo z avtodvigalom dvignili na vozilo avtovleke ter počistili okolico. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Gorelo pri cerkvi na Trški gori

Minulo noč ob 1.14 sta pri cerkvi na Trški gori, občina Novo mesto, gorela komunalna zabojnika in okoli njih 5 kvadratnih metrov grmičevja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili.

M. K.

Galerija