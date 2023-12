Pomembna zmaga za še lepši božič

25.12.2023 | 08:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 13. krogu lige Aba včeraj premagali Borac z 89:80 (23:20, 50:44, 69:65).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 500, sodniki: D. Javor (Slovenija), Koljenšić, Savović (oba Črna gora).

* Krka: Planinić 15 (2:2), Hamilton 4, Stergar 10 (3:4), Cerkvenik 8 (4:4), Cousins 10 (4:4), Špan 23, Škedelj 3 (1:1), Radovanović 12, Macura 4 (2:2).

* Borac: Rebrača 6 (0:1), Segu 18 (3:5), Birts 17 (4:4), Tasić 15 (2:2), Tomašević 8, Franklin 6 (1:2), Uskoković 10 (2:2).

* Prosti meti: Krka 16:17, Borac 12:18.

* Met za tri točke: Krka 7:17 (Špan 5, Stergar, Planinić), Borac 10:26 (Tasić 3, Uskoković 2, Tomašević 2, Segu, Franklin, Birts).

* Osebne napake: Krka 24, Borac 17.

* Pet osebnih: /

Krka je v šestem nastopu pred domačo publiko v ligi Aba zabeležila prvo zmago v tej sezoni v dvorani Leona Štuklja. Premagala je Borac z 89:80.

Za Novomeščane je to tretja zmaga v regionalnem tekmovanju in dobra popotnica pred naslednjo domačo tekmo 29. decembra proti FMP, ki so ga premagali že na prvi tekmi oktobra v Beogradu.

Zmaga proti Borcu, ki je prvi del tekmovanja zaključil s šestimi zmagami, je za Krko hkrati spodbuda pred naslednjimi trinajstimi tekmami, v katerih se ji obeta ogorčen boj za obstanek. Mornar na zadnjem mestu je pri 1-12, zmago več od Krke pa imata Split in FMP.

Sicer pa je bila za Krko to prva od petih tekem pred domačo publiko do začetka februarja oziroma v naslednjih sedmih nastopih.

Zanimivo, da je v vseh treh krogih, v katerih je zmagala Krka, slavila tudi Cedevita Olimpija. Ljubljančani so v petek premagali Cibono.

Krka je do zmage prišla v zadnji četrtini, ki jo je dobila s 20:15. Na delni izid 13:2, s katerim je Borac v 32. minuti prešel v vodstvo s 73:71, je odgovorila z nizom enajstih točk in prednostjo 82:73, ki je v zadnji minuti in pol ob 94-odstotnem izvajanju prostih metov ni izpustili iz rok.

Med petimi domačimi igralci z dvomestnim številom točk je izstopal Jan Špan s 23 točkami in metom za tri točke 5:7. Petnajst točk brez zgrešenega meta je dosegel Darko Planinić, dvanajst točk in devet skokov je prispeval Marko Radovanović, po deset pa sta jih dodala Leon Stergar in Isaiah Cousins.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Res sem zadovoljen in vesel zmage. Dolgo smo čakali to domačo zmago v ABA ligi. Odigrali smo dobro tekmo, bili smo pripravljeni tako taktično kot predvsem v glavah na to, kar moramo narediti. Imeli smo določene težave. Vsega se ni dalo narediti, a to je nekako logično. Če so nam bili prioritete Segu, Birts in Franklin, so izstopili neki drugi igralci, kot na primer Tasić. Smo pa to v pravem trenutku zaprli z nižjo postavo in pokazali, da imamo neko širino, znanje in taktične veščine. Imeli smo težave tudi z njihovim napadalnim skokom, a na koncu prišli do zelo pomembne tretje zmage. V drugem delu sezone bomo videl, kam nas bo peljala pot. Že po tekmi z Olimpijo sem povedal, da smo še vedno nad vodo, da plavamo in ne mislimo potoniti brez borbe in brez izstreljenega naboja. Bi pa na koncu Borcu in njihovemu trenerju zaželel veliko uspeha v nadaljevanju sezone, prav vsem ljubiteljem košarke pa želim en res lep božič. Da bi si v teh trenutkih vzeli tudi čas za svoje bližje in pomislili tudi na tiste, ki so morda sami v stiski ali tesnobi. To je pravi trenutek za razmislek in zavedanje, kaj imamo in česa nimamo.«

Dejan Mijatović, trener Borca Mozzart: »Čestitam Krki za zasluženo zmago. Pred tekmo sem dejal, da ima Krka formirano moštvo z močno igro pod košem, kjer smo želeli zaustaviti igro prek Planinića, Macure, Radovanovića. Imeli smo velike težave. Planinić nam je v prvem polčasu dal 15 točk, imeli smo zaostanek v skoku za 9 skokov. Z večjo agresivnostjo in menjavo ritma smo prišli do priključka, prišli do izenačenja, potem pa smo dva, tri napade odigrali nerezonsko in povsem zasluženo izgubili. Če smo določene stvari oddelali, kot je treba, in če s tem nismo odnehali, smo uspeli prelomiti tekme in jih dobiti. Tokrat bi morali odigrati zelo agresivno posamično obrambo, a tri četrtine sploh nismo prišli do bonusa. Samo v zadnji nam je to uspelo, a to ni bilo dovolj in Krka je prišla do zmage. Sedaj se moramo že obrniti na tekmo s Cibono v Zagrebu, ki nas čaka v četrtek.«

STA; M. K.

