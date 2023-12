Ponoči gorelo v dimniku

22.12.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Trebnje)

Minulo noč ob 0.28 so v Ulici Dolenjskega odreda v Ivančni Gorici gasilci PGD Ivančna Gorica s termo kamero pregledali dimnik ter okolico po dimniškem požaru. Lastnik objekta je predhodno zaprl dovod zraka v peč, da je kurišče ugasnilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod 3. ŽELEZNIŠKA POSTAJA;

- od 8:10 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 6. KREGARJEV HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništvu Brežice na območju TP Kušina med 8.30 in 14. uro; na področju nadzorništvu Krško mesto pa na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Runovec med 10. in 11. uro.

M. K.