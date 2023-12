V tekmi preobratov Krka do nove zmage

21.12.2023 | 08:40

Foto: KK Ilirija

Ljubljana - Košarkarji Krke so v 13. krogu lige Nova KBM premagali Ilirijo s 87:82 (24:16, 40:45, 67:63).

* Dvorana Tivoli, gledalcev 320, sodniki: Rener (Koper), Savić (Brežice), Misson (Škofja Loka).

* Ilirija: Ščekič 6 (1:1), Arslanagić 19 (2:4), Ferme 9, Orel 2 (2:2), Macura 19 (1:2), Mikuš 4 (2:3), Mulalić 6 (1:4), Barišić 17 (3:4).

* Krka: Planinić 7 (3:4), Stergar 18 (7:8), Bačvić 9, Cerkvenik 2 (2:2), Cousins 2, Jurković 5, Špan 17 (8:8), Škedelj 9 (1:2), Radovanović 9 (2:2), Macura 9 (5:7).

* Prosti meti: Ilirija 12:20, Krka 28:33.

* Met za tri točke: Ilirija 10:29 (Arslanagić 3, Ferme 3, Barišić 2, Mulalić, Ščekić), Krka 5:18 (Stergar, Špan, Radovanović, Bačvić, Jurković).

* Osebne napake: Ilirija 28, Krka 22.

* Pet osebnih: Barišić (40.)

Krka je še drugič v tej sezoni premagala Ilirijo. Vknjižila je enajsto zmag, s katero bo v novo leto vstopila kot vodilna ekipa lige Nova KBM. Ilirija je doživela šesti poraz, tretjega v nizu vključno s tekmo pokala Spar.

Novomeščani so do dveh točk prišli z bolj zbrano igro v končnici tekme. Medtem ko so Ljubljančani grešili tako s črte prostih metov kot z oddaljenosti, je Krka izkoristila svoje priložnosti in se izkopala iz zaostanka, ki ga je imela slabih pet minut pred koncem.

Ilirija je imela po delnem izidu 22:8 v 36. minuti prednost 77:71, a je od tu dalje zgrešila pet prostih metov, hkrati pa ni zadela niti ene trojke. Zadnji dve sta poskusila Mirko Mulalić in Adnan Arslanagić pri zaostanku ene točke dobrih 10 sekund pred koncem.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam svojim igralcem za zmago. Bila je težka in čvrsta tekma. Igrala se je kar dobra košarka, tudi gledalcev je bilo precej. Bil je lep ambient, tudi Iliriji pohvala za organizacijo. Ilirija ima po vseh parametrih moštvo, ki je sam vrh slovenske lige in enakovredno slovenskima predstavnikoma v drugi ABA ligi. Pričakoval sem tak dvoboj. Res smo bili brez Hamiltona in tudi Cousins zaradi težave z zadnjo ložo ni dolgo igral, a smo tekmo le izvlekli. Jaz sem na koncu zadovoljen, da gremo z zmago iz Ljubljane. Marsikdo mogoče misli, da bi tako tekmo morali dobiti z levo roko, a ta živi v nekem paralelnem svetu. Mi moramo v Sloveniji v vsaki tekmi prikazati maksimum, če želimo zmagovati. Danes smo se trudili in borili, se dvakrat vrnili iz izgubljenega položaja in tekmo v ključnih trenutkih prelomili. Še enkrat, jaz sem zadovoljen.«

Krkaše do novega leta čakata še dve domači tekmi v AdmiralBet ABA lige. V nedeljo, 24. 12., ob 15.00 bodo gostili Borac iz Čačka, v petek, 29. 12., ob 17.00 pa beograjski FMP.

3. januarja bo naslednja tekma v državnem prvenstvu proti ekipi iz Škofje Loke.

* Izidi, 13. krog:

- sreda, 20. december:

Ilirija - Krka 82:87 (16:24, 45:40, 63:67)

- petek, 22. december:

20.00 ECE Triglav - Hopsi Polzela

- sobota, 23. december:

19.00 Šentjur - Rogaška

- torek, 26. december:

18.00 LTH Castings - Kansai Helios

19.00 Terme Olimia - GGD Šenčur

* Lestvica:

1. Krka 13 11 2 1186:1000 24

2. Kansai Helios 12 9 3 989:902 21

3. Ilirija 13 7 6 1005:992 20

4. LTH Castings 12 7 5 1064:1034 19

5. GGD Šenčur 12 6 6 942:964 18

6. Šentjur 12 6 6 945:994 18

7. Terme Olimia 12 4 8 1003:1028 16

8. Rogaška 12 5 7 889:918 16

9. ECE Triglav 12 3 9 862:946 15

10. Hopsi Polzela 12 3 9 971:1078 15

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.

