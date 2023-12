FOTO: Dva poškodovana v Stolovniku

20.12.2023 | 07:00

Nesreča v Stolovniku (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 5.45 sta v Stolovniku v občini Krško trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in iz vozila s tehničnim posegom rešili osebi ter jima nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so ju nato dokončno na kraju oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UC Brežice.

Gasilci odpirali vrata

Ob 10.31 so na Kvedrovi ulici, občina Krško gasilci PGE Krško nudili tehnično pomoč pri odpiranju vrat stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:45 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu BANKA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA) na izvodu S.O. Zupančičeva hiša.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:0 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 3.PROTI STRAŽI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 3.ZIDANICE ZGORAJ LEVO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 1.GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI, izvod 2.DOLENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Mali Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Rešetar proti Gržeči vasi, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

