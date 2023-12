Gorela vtičnica na podstrešju; pod mostom zagozdeno drevo

18.12.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.26 je v ulici Stari trg v Mokronogu gorela vtičnica na podstrešju večstanovanjskega objekta. Še pred prihodom gasilcev PGD Mokronog so požar pogasili stanovalci. Gasilci so s termovizijsko kamero pregledal okolico požara.

Drevo pod mostom

Ob 15.15 so na Potoku, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas s tehničnim posegom odstranili vejevje in zagozdeno drevo pod lesenim mostom na reki Krki.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1. CEROVEC;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA2, izvod 3. BLOK GRUMOVA 20, 22, 24;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod RUPERČ VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUHNA VAS;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ 1995;

- od 10:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 1963.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 18. 12. 2023 od 9:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE, izvod 2. MALE DOLE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Medvedjek med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice z okolico na območju TP Slančji vrh med 8. in 12. uro; nadzorništvu Brežice - Področje Brežic z okolico na območju TP Pavlova vas trate - nizkonapetostno omrežje Ogorevec med 8.30 in 13.30 uro; nadzorništvu Krško okolica - Področje Krškega z okolico na območju TP Lipni vrh - nizkonapetostno omrežje Jazbec med 8. in 13. uro ter nadzorništvu Krško mesto - Področje Krško mesto na območju TP Vrbinska vas - nizkonapetostno omrežje Stari grad desno smer NEK med 9. in 14. uro.

M. K.