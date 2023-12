Krkaši niti enkrat vodili

17.12.2023 | 09:00

Ljubljana - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 12. krogu lige Nova KBM premagali Krko z 91:79 (28:19, 48:38, 67:57).

* Dvorana Tivoli, gledalcev 1000, sodniki: D. Javor (Slovenija), Arsenijević, Milojević (oba Srbija).

* Cedevita Olimpija: Stewart 19 (3:5), Radović 5, Cobbs 14 (4:4), Glas 2, Blažič 21 (2:2), Matković 23 (2:4), Ščuka 7 (2:3).

* Krka: Planinić 9 (3:5), Hamilton 4, Stergar 6 (2:2), Bačvić 4 (0:1), Cerkvenik 4, Cousins 17 (3:3), Jurković 2 (2:2), Špan 14, Škedelj 2, Radovanović 2, Macura 15 (3:5).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 13:18, Krka 13:18.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 8:25 (Blažič 3, Stewart 2, Radović, Matković, Ščuka), Krka 2:9 (Špan 2).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 19, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

Cedevita Olimpija je na krilih naveze Karlo Matković - Jaka Blažič - Dewayne Stewart dobila slovenski derbi v ligi Aba. Vknjižila je sedmi par točk na zadnjih osmih tekmah v regionalnem tekmovanju ter Krki prizadejala jubilejni deseti poraz.

Matković je tekmo končal s 23 točkami (met iz igre 10:15), 9 blokadami in 8 skoki (indeks 34). Blažič je dosegel 21 točk (trojke 3:4), Stewart pa 19 (met iz igre 7:12). Skupaj so dosegli 63 točk Cedevite Olimpije in bili najbolj zaslužni, da Novomeščani niso niti enkrat vodili ali resneje ogrozili zmage domačih.

Krka je sicer imela 19 skokov več od tekmeca, vsi njeni igralci so se že v prvem polčasu vpisali med strelce (na koncu je največ točk dosegel Isaiah Cousins 17), vendar pa so zadeli zgolj dve trojki, imeli le 8 podaj ter metali 41-odstotno proti 50% Ljubljančanov.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Cedeviti Olimpiji za zmago. V drugem polčasu so nadzorovali potek tekme. Mi smo odigrali pričakovano in predvidljivo prvo četrtino, ko pa smo nehali biti preplašeni, smo začeli igrati tako, kot smo želeli. Ključni trenutek se je zgodil, ko smo se približali na štiri točke zaostanka, in bi morali ostati v enakem ritmu, nato pa smo napravili tri neumnosti in domačini so se znova oddaljili. V tretji četrtini smo se skušali vrniti v igro, nekajkrat smo pri osmih točkah razlike imeli priložnost, da zmanjšamo razliko, a smo napravili neumnost, in domači so se znova oddaljili. Na takšni tekmi moraš te priložnosti izkoristiti. Imeli smo 19 napadalnih skokov, to je 38 potencialnih točk. Grešili smo zicerje, ki jih moramo zadeti.«

Simone Pianigiani, trener Cedevita Olimpije: »Zasluge za zmago in vse pozitivne misli usmerjam k mojim igralcem. Težko je igrati na takšen način, ko imaš probleme pri seznamu igralcev, ki so na voljo za igro. Že pred tedni sem izpostavil, da imajo igralci zelo dober pristop na treningih in tekmah, enako velja zdaj. Ekipa ostaja skupaj in se trudi po svojih najboljših močeh, to velja zadnje tri mesece. Tudi v Evropskem pokalu se trudimo in igralci, skupaj s štabom bomo nadaljevali z delom in jih skušali motivirati. O težavah s številom skokom ne bom veliko govoril, saj igralci igrajo na položajih, ki niso primarno njihovi. Dali smo vse od sebe, in to je tisto, kar je najbolj pomembno.«

Krkaši imajo v ABA ligi 2 zmagi in 10 porazov in so na 13. mestu, v prihodnjem krogu pa bodo v nedeljo, 24. 12., ob 15.00 gostili Borac iz Čačka. Že v sredo, 20. 12., pa bodo v Ligi Nova KBM gostovali pri Iliriji.

* Izidi, 12. krog:

- petek, 15. december:

FMP - Zadar 77:92 (26:23, 48:44, 62:70)

- sobota, 16. december:

Cedevita Olimpija - Krka 91:79 (28:19, 48:38, 67:57)

17.00 Igokea - Cibona

19.00 Borac - Mornar

21.00 Partizan - Budućnost

- nedelja, 17. december:

17.00 Studentski centar - Crvena zvezda

- ponedeljek, 18. december:

18.00 Split - Mega

* Lestvica:

1. Crvena zvezda 11 10 1 981:817 21

2. Cedevita Olimpija 12 9 3 1016:991 21

3. Igokea 11 9 2 930:864 20

4. Partizan 11 8 3 1047:808 19

5. Budućnost 11 8 3 919:825 19

6. Zadar 12 6 6 1000:964 18

7. Studentski centar 11 6 5 950:944 17

8. Mega 11 5 6 933:890 16

9. Borac 11 5 6 852:905 16

10. Cibona 11 4 7 836:918 15

11. FMP 12 3 9 952:1063 15

12. Split 11 3 8 801:874 14

13. Krka 12 2 10 883:1028 14

14. Mornar 11 1 10 787:996 12

STA; M. K.

