Avto s ceste v hišo, ogenj pa z dimnika na streho

17.12.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 17.16 je v naselju Zdole, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ogenj z dimnika na streho

Ob 16.46 so v Orehovici, občina Šentjernej, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil na ostrešje. Pred prihodom gasilcev so pričeli z gašenjem domači, dokončno so ogenj pogasili gasilci PGD Šentjernej in Orehovica, ki so tudi razkrili del ostrešja in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in fasado. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Orehovica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.