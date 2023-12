Premiki pri gradnji 3. razvojne osi, Belokranjci se veselijo

15.12.2023 | 12:50

Projekcija bodoče ceste - tretja razvojna os jug (DARS)

Ljubljana/Črnomelj/Semič - Poslanci so z 48 glasovi za in sedmimi proti v sredo potrdili zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi. Zakon, ki posega na številna področja, naj bi omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.

Zakon posega na področje pomoči gospodarstvu in prebivalstvu ter na področja gradenj, kmetijstva, varstva okolja, urejanja voda in vodne infrastrukture. Definira nekatere oprostitve dajatev, ureja področje javnofinančnih prihodkov, varovanje kulturne dediščine in zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj regij, ki so bile najbolj prizadete v tej naravni nesreči.

Koalicijske poslanske skupine so med drugim tudi sklenile, naj se tretja razvojna os določi kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt, in sicer v celoti in ne le koroški del. Niso pa podprle predloga SDS za črtanje možnosti razlastitve posameznika, pač pa so bolj podrobno opredelile člen, ki opredeljuje poseg v lastninsko pravico.

BELOKRANJCI ZADOVOLJNI

''Vlada RS je s predlogom Zakona o obnovi in razvoju prepoznala razvojni in varnostni pomen 3. razvojne osi jug, katere izgradnja je za naše kraje ključnega pomena,'' so se odzvali v kabinetu črnomaljskega župana, kjer dodajajo, da sprejetje zakona v Državnem zboru pomeni, da ''bo postopek do realizacije težko pričakovane 3. razvojne osi v naši regiji potekal hitreje in lažje.''

»Veseli nas, da je predlog dobil podporo tudi v Državnem zboru in bo pomembno pospešil umeščanje investicije v prostor in posledično tudi njeno realizacijo. Za to smo si prizadevale vse tri belokranjske občine,« je poudaril župan Andrej Kavšek.

Da bo zdaj pot do 3. razvojne osi potekala hitreje in lažje, saj naj bi sprejeti zakon skrajšal roke v postopku izdaje gradbenih in integralnih gradbenih dovoljenj, menijo tudi v Semiču. ''Sprejeti zakon je za Belo krajino izjemnega pomena, saj bo pospešil umeščanje investicije 3. razvojne osi v prostor in posledično pohitril njeno realizacijo,'' je zapisala županja Polona Kambič.

M. K.

