Golob - Macron: Več o Renaultovi naložbi znanega v prihodnjih dneh oz. tednih

13.12.2023 | 19:30

Revoz, Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Več glede prihodnjega angažmaja francoskega avtomobilskega velikana Renault v Sloveniji bi lahko bilo znanega v prihodnjih dneh ali tednih, je po današnjem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu povedal premier Robert Golob. Renaultova delegacija naj bi se ravno danes mudila v Sloveniji.

Kot je premier dejal ob prihodu na vrh EU-Zahodni Balkan v Bruslju, je še prezgodaj govoriti o tem, ali bo Renault, ki je v 15-odstotni državni lasti, nov mestni električni avtomobil proizvajal v novomeškem Revozu.

Kolikor ve, je ravno danes delegacija francoskega podjetja v Sloveniji. Tako bodo prihodnji dnevi oziroma tedni pokazali, kako naprej, je povedal premier.

Glede tega, ali bi lahko zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga prinaša novi zakon o obnovi in razvoju, vplivalo na odločitev Renaulta, je dejal, da mu tega vprašanja ni zastavil še noben tuji vlagatelj, ki se trenutno zanima za naložbo v Sloveniji. To velja tudi za družbo Sandoz, ki bo namenila najmanj 400 milijonov dolarjev za gradnjo centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil družbe Lek v Lendavi.

S predsednikom Macronom sta sicer govorila o poglobljenem sodelovanju na štirih področjih. Poleg avtomobilske industrije so to še energetika, vesoljske tehnologije in logistika.

STA; M. K.