Še brez odločitve o lokaciji proizvodnje novega el. modela, a Revoz resno v igri

15.11.2023 | 18:00

V Novem mestu si vsekakor želijo, da bi se na seznamu tovarn, v katerih bodo proizvajali Amperove avtomobile, znašel tudi Revoz, saj bi bil s tem vsaj srednjeročno rešen tudi njegov obstoj. (I. Vidmar)

Pariz - Renault bi nov mestni električni avtomobil lahko proizvajal v Sloveniji, a dokončne odločitve še niso sprejeli, je danes dejal izvršni direktor Luca de Meo. V podjetju sicer pričakujejo, da bo njihova enota električnih vozil Ampere leta 2025 presegla 10 milijard evrov prihodkov, do leta 2031 pa naj bi presegli mejnik 25 milijard evrov.

V Renaultu bi želeli v kratkem sprožiti postopek prodaje 28-odstotnega deleža v dolgoletni japonski partnerski družbi Nissan, s pomočjo česar bi uresničili ambiciozen načrt na področju proizvodnje električnih vozil.

Z razvojem teh se bo ukvarjala Renaultova enota Ampere, za katero načrtujejo prvo javno ponudbo delnic (IPO), če bodo razmere na trgu ugodne.

"Kotacija na borzi spodbuja poslovanje in prinaša transparentnost. Gre za dobro stvar. Menimo, da je naše okno priložnosti spomladi 2024, a bomo videli, kako se bo razvijal trg. Ne želimo se spraviti v težave," de Mea povzema agencija Bloomberg.

IPO bi koordinirali z Nissanom. Omenjeni Renaultov delež v Nissanu je sicer vreden okoli 4,3 milijarde evrov, kar podjetju dopušča več možnosti v primeru, da se pri zbiranju kapitala ne odločijo za IPO, navaja Bloomberg.

Enota Ampere naj bi do leta 2025 dosegla 10 milijard evrov, je vodstvo Renaulta danes povedalo investitorjem. V okviru enote bodo predstavili model malega mestnega električnega avtomobila Legend, ki bo stal manj kot 20.000 evrov in bo tako dostopen širšemu naboru kupcev.

Vozilo bi potencialno lahko proizvajali v Sloveniji, v novomeškem Revozu, o čemer je neuradno v torek poročal Reuters, a končne odločitve še ni, je danes dejal Renaultov izvršni direktor.

Na predstavitvi projekta Ampere za vlagatelje, ki je trajala skoraj tri ure, je bilo torej govora tudi o Revozu (video posnetek spodaj pod tekstom, Revoz omenjajo na 2:22:00). De Meo je na vprašanje, zakaj bi električne avtomobile proizvajali v vzhodni Evropi in ne v Franciji, odgovoril, da je en razlog za to, da so vse njihove zmogljivosti v Franciji zasedene, drugi pa, da v Revozu že proizvajajo električnega twinga in da resno razmišljajo o tem, da bodo proizvodnjo električnih vozil znamke Ampere proizvajali v Novem mestu. Povedal je še, da gre sicer za neuradno informacijo, ampak, da je ta možnost na mizi.

De Meo želi z enoto Ampere izzvati ameriške in kitajske tekmece. Nissan in Mitsubishi, sedanja strateška partnerja Renaulta, bosta po napovedih v enoto vložila 800 milijonov evrov, o vložku pa po poročanju Bloomberga razmišlja tudi ameriški izdelovalec polprevodnikov Qualcomm.

STA; M. K.