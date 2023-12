Francu Šterbanu iz Brestanice tudi v drugo 15 let zapora za umor žene

11.12.2023 | 17:00

Franc Šterban na enem prejšnjih obravnav na Okrožnem sodišču v Krškem (Foto: arhiv DL; J. Koršič)

Krško - Franc Šterban iz Brestanice je bil danes na Okrožnem sodišču v Krškem na ponovljenem sojenju spoznan za krivega umora žene. Senat pod vodstvom sodnika Gojmirja Pešca mu je izrekel kazen 15 let zapora. Plačati bo moral tudi stroške sodnega postopka. Sodišče mu je podaljšalo pripor, dokler sodba ne bo pravnomočna.

81-letnega Šterbana obtožnica bremeni, da je novembra 2021 s sekiro umoril deset let mlajšo ženo, kar naj bi storil na zahrbten način, medtem ko sta se odpravljala spat. Na predobravnavnem naroku marca lani je obdolženi dejanje priznal, kot razlog pa navedel jezo, ki ga je popadla po tistem, ko je ugotovil, da naj bi mu žena ukradla precejšnjo vsoto denarja, ki ga je zaslužil med večletnim delom v tujini. Sodišče mu je na podlagi sporazuma o priznanju krivde, ki ga je sklenil s tožilstvom, določilo kazen 15 let zapora.

A je višje sodišče sporazum zaradi procesnih kršitev razveljavilo. Steklo je novo sojenje, v katerem so zaslišali več prič in pridobili mnenje izvedenca psihiatrične stroke. Ta je ocenil, da je bila Šterbanova sposobnost razumeti pomen njegovega dejanja usodnega večera zmanjšana, a ne bistveno.

Tožilka je na današnjem naroku tudi v drugo za Šterbana predlagala 15 let zapora, kar je sicer najmanjša predvidena zaporna kazen za umor in največ, kar je tožilstvo lahko predlagalo glede na dejstvo, da se ni pritožilo na razveljavljeni sporazum o priznanju krivde. Sodišče je predlogu sledilo in Šterbanu izreklo kazen 15 let zapora.

Sodnik Pešec je v izreku sodbe povedal, da je bilo obdolženemu dejanje nedvomno dokazano, pri izreku sodbe pa da sodišče ni našlo nobene olajševalne okoliščine. Šterbanu je naložilo tudi plačilo stroškov sodnega postopka, kljub temu da je njegov zagovornik predlagal, naj ga plačila oprosti. Po besedah sodnika Šterban kljub temu, da je svoje premoženje po umoru podaril drugim, še vedno prejema pokojnino in bo stroške lahko plačal.

STA; M. K.