FOTO: Vlak povozil pešca

11.12.2023 | 13:40

Hudo - Danes ob 8.43 je na železniški progi v bližini naselja Hudo pri Novem mestu vlak povozil pešca. Gasilci GRC Novo mesto so ponesrečenega oskrbeli na kraju dogodka in prenesli do reševalnega vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kot je na FB PKD zapisal očividec, je bil ponesrečni pri zavesti, je pa krvavel iz glave. Potniški vlak, ki je trčil vanj, pa je na mestu nesreče nato stal dve uri, je še dodal.

M. K.

Foto: FB PKD