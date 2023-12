Krkaši zanesljivo do obeh točk

7.12.2023 | 08:15

Foto: Gašper Simovič

Novo mesto - Rokometaši Krke so v tekmi 11. kroga lige NLB sinoči premagali Dobovo s 35:29 (17:13).

* Dvorana Marof, sodnika: Murčehajič, Kastelic.

* Krka: Rauh, Avsec 3, Muhič 1, L. Rašo 2 (1), Ščuka 1, Vukić 7 (2), Stanojević 2, D. Rašo 3, Zajc 1, Nikolić 6, Brajer, Lavrič, Kukman 6 (3), Matko, Blaževič, Horvat 3.

* Dobova: Grudnik, Suban, Gerjovič 2, Stunković, Romih 1, Pintar 2 (1), Pauković, Žitković, Maslovar, Rantah 9 (2), Mladkovič 3, Ferenčak 7, Kozolić 5, Maček.

* Sedemmetrovke: Krka 6 (6), Dobova 4 (3).

* Izključitve: Krka 6, Dobova 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Novomeščani so v boju z zadnjo ekipo lige dosegli pričakovano zmago, s katero so zdaj pri 13 točkah in so skočili na peto mesto prvenstvene razpredelnice. Dobova je tudi v 11. tekmi ostala brez zmage in je brez točk na zadnjem mestu.

V Novem mestu je bilo hitro jasno, da bo Dobova težko prišla do presenečenja. Po izenačenem uvodu (5:5) so domači v nadaljevanju stopili na plin in si v drugem delu prvega polčasa priigrali nekaj več naskoka, na odmor pa so odšli s prednostjo štirih golov.

Takoj na začetku drugega dela so jo še povečali. Že po nekaj minutah so vodili za šest (19:13), približno takšen naskok pa ohranili do konca. Dobovi je nekajkrat uspelo zmanjšati razliko, toda Krka je vsakič hitro odgovorila in ni dovolila, da bi se tekmec še bolj približal, ter dvoboj varno pripeljala do konca.

Pri zmagovalcih so bili strelsko najbolj razpoloženi Vojislav Vukić s sedmimi ter Marko Nikolić in Tilen Kukman s po šestimi goli, pri Krki je bil najbolj učinkovit Nik Rantah z devetimi.

Izjavi po tekmi:

Gašper Horvat, igralec MRK Krka: »Zavedali smo se, da se moramo skoncentrirati in pozabiti, kaj je bilo na nedeljski evropski tekmi in današnjega tekmeca vzeti maksimalno resno. Na začetku se je pokazalo, da nismo bili pravi, a smo se ob polčasu dogovorili, da bomo povečali razliko in skušali tekmo varno pripeljati do konca. Naredili smo veliko napak, a z našimi izkušnjami in kakovostjo, sta obe točki ostali doma.«

Nik Rantah, igralec RK Dobova: »Mislim, da smo danes proti Krki prikazali eno boljših tekem, odkar so nekateri igralci šli. Čestital bi svoji ekipi, pa tudi Krki za zasluženo zmago ter ji želim vso srečo v Evropi in v državnem prvenstvu.«

V naslednjem krogu bo Dobova igrala proti Urbanscape Loki, Krka pa bo gostovala v Slovenj Gradcu.

* Izidi, 11. krog:

- petek, 1. december:

Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 40:27 (22:13)

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 30:25 (16:12)

- sobota, 2. december:

Škofljica - Ljubljana 29:27 (13:10)

Urbanscape Loka - Gorenje Velenje 24:33 (13:20)

Slovenj Gradec - Koper 32:29 (13:12)

- nedelja, 3. december:

Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško 23:28 (10:15)

- sreda, 6. december:

Krka - Dobova 35:29 (17:13)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 11 10 0 1 360:274 20

2. Gorenje Velenje 11 9 1 1 343:277 19

3. Celje Pivovarna Laško 11 9 1 1 363:304 19

4. Jeruzalem Ormož 11 7 1 3 297:294 15

5. Krka 11 4 3 3 318:290 13

6. Riko Ribnica 11 5 2 5 360:342 12

7. Sviš Ivančna Gorica 11 5 2 4 316:314 12

8. Koper 11 5 0 6 309:305 10

9. Slovenj Gradec 11 4 2 5 313:323 10

10. Škofljica 11 4 1 6 288:312: 9

11. Urbanscape Loka 11 3 2 6 317:351 8

12. Ljubljana 11 2 0 9 293:357 4

13. LL Grosist Slovan 11 1 1 9 288:328 3

14. Dobova 11 0 0 11 258:352 0

