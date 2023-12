Novomeščani zanesljivo v osmino finala evropskega pokala

3.12.2023 | 21:15

Rokometaši Krke so tudi na domačem igrišču premagali belgijski Vise.

Žan Rauh, ki je igral le v prvem polčasu, je blestel v vratih.

Novo mesto - Rokometaši Krke nadaljujejo uspešne predstave v Evropi. Na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala so doma s 37:31 premagali ekipo HC Vise, od katere so bili boljši že na prvi tekmi v Belgiji, kjer je bilo 31:27. Novomeščani so se tako zanesljivo uvrstili med šestnajst najboljših ekip tega tekmovanja. Žreb osmine finala bo v torek dopoldan na sedežu Evropske rokometne zveze.

Krkaši se niso zanašali na prednost štirih golov s prve tekme. Od začetka tekme so igrali na vso moč, kar se je poznalo na igrišču; pokazali so tudi večjo željo po zmagi. V napadu je žoga hitro krožila od enega do drugega igralca. Ko so se znašli v ugodnem položaju za strel, pa so tudi uspešno zaključevali mete. Čvrsti so bili tudi v obrambnih akcijah, povrhu vsega pa se je v vratih razigral še Žan Rauh. Novomeščani so imeli tako sredi prvega polčasa pet golov prednosti (12:7), razlika pa je do odmora narasla na +8 (23:15).

Trener Krke Mirko Skoko je v drugem polčasu v igro poslal tudi ostale igralce, ki običajno dobijo manj priložnosti za dokazovanje. Belgijci so se v 45. minuti približali na 26:29, vendar so domači takoj odgovorili z dvema goloma ter tako hitro zatrli vse njihove upe po morebitnem preobratu.

Pri Novomeščanih je bil na najbolj učinkovit Veljko Stanojević z osmimi goli, Marko Nikolić in Tilen Kukman pa sta jih prispevala šest.

Aljaž Lavrič, MRK Krka: »Glede na prikazano tudi v gosteh v Belgiji, je bila današnja zmaga pričakovana. Za pripravo na nasprotnika smo imeli dovolj časa, na tekmo smo prišli spočiti in odigrali tekmo tako, kot smo se dogovorili. Evropske tekme so za nas res lepa nagrada, osebno pa sem bolj osredotočen na domače prvenstvo.«

Hamza Hadžić, HC Vise: »Igrali smo proti zelo močni ekipi, ki igra odlično obrambo, je pa tudi izjemno hitra v tranziciji. Mi smo dali vse od sebe, čeprav sta nam manjkala dva poškodovana igralca, smo lahko z našo igro vseeno zadovoljni. Nam se na žalost ni uspelo uvrstiti naprej, bi pa čestital ekipi Krke za napredovanje in jim res želim vso srečo v nadaljevanju.«

Evropski pokal EHF, 3. krog – povratna tekma:

Krka: HC Vise 37:31 (23:15)

Dvorana Marof, gledalcev 500, sodnika: Hofer in Schmidhuber (oba Avstrija).

Krka: Rauh 1, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 1, Muhič 1 (1), L. Rašo 2 (1), Vukić 5, Stanojević 8, D. Rašo 4 (1), Zajc, Nikolić 6, Brajer, Lavrič, Kukman 6 (2), Matko, Horvat 3.

Vise: Plessers, Delatte, Maes 2, Devisch 1, Ranc, Destexhe 5, Massat, Bourget 5 (5), N'Guema-Mantion 6, Kiefer-Huells 1, Vancosen 7, Boyon 4, Bello, Hadžić.

Sedemmetrovke: Krka 5 (5), Vise 5 (5).

Izključitve: Krka 10, Vise 10 minut.

Rdeči karton: /.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija