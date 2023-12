Zmaga za Trebanjce

2.12.2023 | 09:10

Foto: RK Trimo Trebnje

Rokometaši trebanjskega Trima so v 11. krogu lige NLB premagali Sviš Ivančno Gorico s 40:27 (22:13).

* Dvorana OŠ, gledalcev 600, sodnika: Backović in Palačković.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudič, Herceg, Slatinek Jovičič 6 (1), Višček 3 (1), Didovič 2, Jurečič 3, Kotar 4, Udovič 4, Miklavec 2, Grmšek 2, Grbić 3, Cingesar 1, Nešić 4, Krešić 5, Ćorsović 1.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Šušteršič, Glavan, Cirar 3, Justin 1, Tekavčič 3, Omahen, Kutnar, Pirnat, Grum 3, Marojević 5 (1), Sašek, Korošec 2, Kompare, Košir 1, Vidmar 9 (3).

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (2), Sviš Ivančna Gorica 5 (4).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Sviš Ivančna Gorica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Varovanci Uroša Zormana niso imeli niti najmanjših težav proti "sosedom" iz Ivančne Gorice. Od samega začetka so prevladovali in vpisali deseto zmago za 20 osvojenih točk v ligi NLB. Začasno so na vrhu razpredelnice prednost pred Velenjčani in Celjani povišali na tri točke, Sviš pa je ostal na šestem mestu z 12 točkami.

Zmaga favoriziranih domačinov ni bila niti za trenutek vprašljiva, kar je nakazal že udaren začetek z vodstvom 4:0 ter kar 14 doseženimi zadetki v slabih 14 minutah za vodstvo 14:5. Nato so Zormanovi varovanci nekoliko stopili s plina in na veliki odmor odšli s prednostjo devetih golov.

Tudi v drugem polčasu so lahko domači ves čas nadzorovali dogajanje na parketu in lokalne tekmece držali na varni razdalji. Prednost se je ves čas gibala okoli deset golov, najvišja pa je bila prav ob koncu, ko je bilo na semaforju večkrat +13, tudi za končnih 40:27.

Pri domačih je bil najbolj učinkovit Staš Slatinek Jovičič s šestimi goli, pet jih je dodal Krešimir Krešić. Pri gostih je devet zadetkov dosegel Simon Vidmar, pet pa Marko Marojević.

Trebanjci bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto, 9. decembra, ko bodo gostovali pri Ljubljani, Ivančna Gorica pa bo isti dan gostovala pri Kopru

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 30:25 (16:12)

Rokometaši ormoškega Jeruzalema so premagali Ribnico s 30:25 (16:12).

* Dvorana Hardek, gledalcev 650, sodnika: Žibret in Teršek.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Zemljič, Munda 5, Sok 4 (1), Vincek, Žuran, G. Hebar 1, M. Hebar 8 (1), Šulek 1, Blagotinšek, Pungartnik 2, Krabonja 1, Kolmančič, Jerenec 8.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Mihelič, Žagar 1, Ljevar 3, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 1, Cimerman 9, Đekić, Knavs 4 (1), Zakrajšek, Nosan 1, Grebenc 2, Hrastnik 4.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 3 (2), Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 6, Ribnica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Dvorana Hardek je gostila ekipi, ki sta izjemno uspešno nastopali v novembru. Jeruzalem Ormož je nazadnje med drugim slavil proti Ljubljani in Ivančni gorici, uspešen pa je bil tudi v pokalu. Ribničani na drugi strani so ugnali Slovan in Dobovo, osvojili pa točko proti Novomeščanom in Škofjeločanom.

Oboji, na lestvici na četrtem in petem mestu, so se z željo po zmagi podali v dvoboj, ki so ga bolje začeli domači (6:3). Dolenjci so poravnali, zelo lepo pa so gostitelji odigrali tudi končnico, ko so zaostanek 11:12 s petimi zaporednimi goli spremenili v +4.

Zmago so gostitelji dokončno napovedali v 36. minuti, ko je Aljoša Munda zadel za 19:13. Pri gostih se je nato razigral Brin Cimerman in v 49. minuti je po golu za 23:21 zadišalo po zanimivi končnici. Martin Hebar s tremi goli in Filip Jerenec (27:22) pa sta poskrbela za varno razliko in novi dve domači točki.

V naslednjem krogu bo Ribnica v domači dvorani gostila Škofljico.

* Izidi, 11. krog:

- petek, 1. december:

Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 40:27 (22:13)

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 30:25 (16:12)

- sobota, 2. december:

19.00 Škofljica - Ljubljana

19.00 Urbanscape Loka - Gorenje Velenje

19.00 Slovenj Gradec - Koper

- nedelja, 3. december:

19.00 LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško

- sreda, 6. december:

18.00 Krka - Dobova

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 11 10 0 1 360:274 20

2. Gorenje Velenje 10 8 1 1 310:253 17

3. Celje Pivovarna Laško 10 8 1 1 335:281 17

4. Jeruzalem Ormož 11 7 1 3 297:294 15

5. Riko Ribnica 11 5 2 5 360:342 12

6. Sviš Ivančna Gorica 11 5 2 4 316:314 12

7. Krka 10 4 3 3 283:261 11

8. Koper 10 5 0 5 280:273 10

9. Slovenj Gradec 10 3 2 5 281:294 8

10. Urbanscape Loka 10 3 2 5 293:318 8

11. Škofljica 10 3 1 6 259:285 7

12. Ljubljana 10 2 0 8 266:328 4

13. LL Grosist Slovan 10 1 1 8 265:300 3

14. Dobova 10 0 0 10 229:317 0

STA; M. K.