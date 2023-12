Finkova z odličnim rezultatom v Valenciji zdaj druga najhitrejša slovenska maratonka

4.12.2023 | 08:15

Anja Fink (Foto: osebni arhiv)

Valencija - Včeraj je potekal maraton v Valenciji, kjer se je zbralo 33.000 tekačev iz vsega sveta. Udeležila se ga je tudi Novomeščanka Anja Fink (Kronos), ki je šele drugič tekla na pomembni tekmi na 42 km, in si pritekla izvrsten rezultat. S časom 2:33:42 je zasedla 58. mesto med ženskami in kar za 12 minut izboljšala osebni rekord. Tako je postala druga najhitrejša slovenska maratonka, pred njo je le Helena Javornik, ki je z 2:27:33 dosegla slovenski rekord 17. oktobra 2004 v Amsterdamu.

“Konkurenca je bila izjemna in zelo vesela sem, da sem lahko tekla v tej konkurenci. Tu so bili vsi najboljši tekači in tekačice na svetu na dolgih razdaljah. Na progi je bilo odlično, tudi vzdušje je bilo izvrstno, svoje so dodale idealne temperature in brezvetrje, kar je v Valencii redko. A zlasti vzdušje me je pustilo brez besed, vso progo smo tekli med gledalci,” je bila navdušena Fink.

Takega časa, kot ga je dosegla, ni pričakovala. “To je bil šele moj drugi resnejši maraton in prvi, na katerega sem se sistematično pripravljala. Na polovici sem videla uro ob trasi in vedela, da sem res dobro na poti. Zato sem šla optimistično tudi v drugo polovico. V cilju pa so stekle solze sreče,” je nastop opisala Fink.

V Valenciji je tekel tudi Primož Kobe (Krka) in bil 86. (2:17:37).

Tudi Kobe je izpostavil izjemno zasedbo na tem maratonu v Španiji. “Bila je veliko boljša kot na številnih velikih tekmah, tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu je bila precej slabša. Pogoji so bili zelo dobri, le zjutraj je bilo kar mrzlo, okrog pet stopinj Celzija. Pa je potem temperatura narasla na okrog 10 in pozneje, ko je bil maraton že končan, na več kot 20 stopinj. Sam sem imel težave s poškodbo že na pripravah v Keniji, ki jih nisem opravil po načrtu in to se je pokazalo tudi na tem maratonu,” je povedal Kobe.

Novomeščan, ki je drugi v slovenski zgodovini maratona, je štiri minute zaostal za osebnim rekordom, ki ga je postavil v Sieni pred dvema letoma in pol (2;13:36). Čas 2;17:37 je po podatkih uradne spletne strani zadoščal za 86. mesto.

V Valenciji je sicer zmagal etiopski atlet Sisay Lemma. Rekorder maratona v Ljubljani je z 2;01:48 je postavil šesti najboljši čas v zgodovini in postal četrti najhitrejši maratonec.

AZS; M. K.