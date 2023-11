FOTO: Slabo vreme ni odvrnilo pohodnikov na poti od Litije do Čateža

11.11.2023 | 17:40

Čatež so danes preplavili številni pohodniki.

Marjan Pajk in Ciril Doles sta med prvimi prišla na Čatež.

Slavnostni govorec je bil pisatelj Tone Partljič.

Glavni organizator pohoda Rudi Bregar

Letošnji pohod je imel tudi dobrodelno noto. Denar so zbirali za punčko Karolino, ki ima kruto in smrtonosno prirojeno redko bolezen. Ob njej na sliki oče Borut.

Čatež - Martinova sobota je tradicionalno rezervirana za pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža, ki se ga je po oceni glavnega organizatorja Rudija Bregarja letos zaradi nekoliko slabšega vremena udeležilo manj ljudi kot lani, vseeno pa se je na okoli 22 kilometrov dolgo pot podalo do 7.000 pohodnikov.

Gre za najbolj množično obiskano literarno pešpot pri nas, ki je nastala po literarnem potopisu Frana Levstika Popotovanje iz Litje do Čateža iz leta 1858. Današnji pohod je bil že bil že 37. po vrsti.

Prvi pohodniki so na pot krenili že zgodaj zjutraj, nekaj pred enajsto uro pa so najhitrejši že prišli na Čatež. »Ko smo krenili iz Litije, nas je kakšno uro spremljajo deževno vreme, vendar nas je dobra volja gnala naprej. Vreme se je nato med potjo popravilo. Vzdušje na poti je bilo super, večkrat smo se ustavili pri kakšni zidanici, kjer smo se okrepčali, vse skupaj je odlično organizirano,« je povedala Monika Železnik iz Ljubljane, ki se je drugič udeležila tega pohoda.

Nekoliko slabša vremenska napoved ni odvrnila niti Marjana Pajka in Cirila Dolesa iz Trebnjega. »Dve uri nas je kar 'pralo'. Že ko sva šla od doma, je deževalo. S sabo sva imela pelerine, ki sva jih okoli pol devete ure lahko že slekla. Pot ni zahtevna, saj veliko hodiva, sva namreč člana trebanjskega planinskega društva,« je povedal Marjan, ki je izpustil le dva pohoda od Litije do Čateža. V vseh teh letih je doživel že marsikaj. »Tudi več kot 30 cm snega je bilo pred leti, včasih smo celo pot prehodili v pelerinah, no velikokrat pa je bilo tudi zelo lepo vreme,« je še dodal.

Našo pozornost je pritegnila tudi skupina fantov, ki se je pripeljala z legendarnimi poniji. Matej Okičič je dejal, da so vsi sodelavci v podjetju Kopit. Šli so po isti trasi kot pohodniki, kjer pa se ni dalo s kolesom, so se morali znajti. »Letos sta nam družbo delali tudi dve dekleti na električnih kolesih, ki sta nas spodbujali. Čeprav je bilo na nekaterih odsekih naporno, je bila cela pot zelo zabavna. Ustavili smo se tudi ob zidanicah, ki dajejo 'žmoht' temu pohodu. Ljudje so nas veseli, mi pa njih.«

Katarina in Helena sta se iz Sevnice do Litije pripeljali z vlakom. Opazili smo, da sta bili na cilju blatni do kolen. »Pot je bila mokra, dež naju je na začetku kar 'pral', potem tam v gozdu je malo z dreves kapljalo, drugače pa blatno. Zanimivo,« sta dejali.

S takšnimi pohodi po njunih besedah narediš nekaj zase. Veselje je bilo čutiti na vsakem koraku in zdelo se je, da je vsak pustil skrbi daleč v dolini. Ob poti sta prebirali tudi Levstikove odlomke.

Na Čatežu pester program Razhodnje

Večini je na cilju ostalo še dovolj energije, da so se lahko poveselili na zaključni prireditvi na Čatežu, kjer so domačini znova pripravili bogat zabavni in kulturni program Razhodnje. »Program oblikujejo domačini, pevci, kulturne skupine iz vseh treh občin. Skrbimo, da ohranjamo Levstikovo izročilo povezanosti vseh treh občin na tej poti,« je povedala predsednica Turističnega društva Čatež Tatjana Bregar.

Obiskovalce Razhodnje je čateškem trgu nagovoril slavnostni govornik pisatelj Tone Partljič, ki je izpostavil, kar je ves čas poudarjal tudi Levstik, in sicer da moramo biti v stiku z ljudmi ter da naj svoj jezik črpamo iz ljudstva. »To se mi zdi danes kar aktualno,« je dodal. Častni gost prireditve pa je bil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je dejal, da gre za pomembno slovensko kulturno tradicijo. Takšni dogodki nas po njegovih besedah združujejo in spomnijo, da je Slovenija prijazna, gostoljubna, zelena trajnostno naravnana, predvsem pa butična gastronomska destinacija.

Pohod tudi dobrodelno noto

Letošnje 37. popotovanje po Levstikovi poti je imelo tudi dobrodelno noto, saj so zbirali denar za Karolino, ki ima kruto in smrtonosno prirojeno redko bolezen, za katero žal ni zdravila. V Društvu Viljem Jilijan so sprožili zbiralno akcijo, s katero želijo zbrati dva milijona evrov, ki jih potrebujejo za razvoj genskega zdravljenja za njeno bolezen. Tej akciji pa so se pridružili tudi organizatorji pohoda po Levstikovi poti od Litije do Čateža.

Ob 14. uri je sledilo veselo martinovanje s skupino Vzrock.

Besedilo in fotografije: R. N.

