Dragulji Metlike v grajski okolici

3.11.2023 | 12:45

Metlika - Občina Metlika je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobila 206 tisoč evrov sofinancerskih sredstev za ureditev zunanjih prostorov metliškega gradu, za t.i. projekt Dragulji Metlike. Ta je sicer vreden nekaj manj kot 511 tisoč evrov.

V sklopu projekta bodo uredili grajski vrt, na platoju ob gradu pa parkirišče s sanitarijami in ozelenjen atrij. Ureditev je večnamenska, saj bo prostor namenjen tudi organiziranju dogodkov na prostem. V ta namen bodo postavili oder. V sodelovanju z lokalnimi ponudniki in drugimi deležniki bodo razvili turistične produkte. Ob javni turistični ponudbi bodo v starem mestnem jedru razvili tudi dodatno ponudbo ter, kot napovedujejo na občini, pridobili ekološki znak Zero waste za prireditev.

Namen projekta je ureditev nove turistične infrastrukture na degradiranem območju okoli metliškega gradu za namene izboljšanja funkcionalnosti območja in razvoja kakovostnih trajnostnih doživetij v starem mestnem jedru Metlike.

Projekt naj bi začeli januara in ga končali septembra 2024.

M. K.