Zadar zasluženo zmagal

22.10.2023 | 10:00

Slovesno je bilo že pred tekmo. Predsednik KK Krka Andraž Šuštarič se je s pozornostjo, veliko fotografijo, ki ga bo vedno spominjala na Novo mesto, zahvalil Roku Stipčeviću, ki je med letoma 2020 in 2023 nosil dres Krke.

Krka - Zadar

Leon Stergar

Med tekmo so pripravili tudi nagradno igro za gledalce. Branko in Dušan sta se pomerila v košarkarskem poligonu, zmagovalec je dobil nagrado - bon za kosilo v Gostilni Pod Smrekco.

Ob polčasu so se predstavili mladi košarkarji Krka U12.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba sinoči izgubili z Zadrom s 75:88 (16:23, 26:48, 49:68).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 1200, sodniki: Pukl (Slovenija), Kruljac (Hrvaška), Nikšić (BiH).

* Krka: Hamilton 17 (2:2), Stergar 23 (5:6), Cousins 4, Špan 10 (2:4), Škedelj 4, Radovanović 6 (2:2), Macura 11 (3:6).

* Zadar: Žganec 23 (2:2), Mazalin 5 (1:2), Lakić 6 (1:1), Drežnjak 21 (4:5), Božić 24 (4:9), Ramljak 9 (3:4).

* Prosti meti: Krka 14:20, Zadar 15:23.

* Met za tri točke: Krka 9:29 (Stergar 4, Hamilton 3, Špan 2), Zadar 15:41 (Žganec 5, Drežnjak 5, Božić 4, Lakić).

* Osebne napake: Krka 19, Zadar 21.

* Pet osebnih: Hamilton (35.).

Košarkarji Krke so slabo začeli niz tekem proti nasprotnikom, s katerimi naj bi se v tej sezoni borili za mesta v spodnji polovici lige Aba. Zadar je v Novem mestu slavil z 88:75.

Krka je v uvodnih treh krogih dvakrat gostovala - zmagala je pri FMP, proti Partizanu in Budućnosti pa ni imela realnih možnosti za zmago. V naslednjem krogu jo čaka gostovanje pri Mornarju, nato še eno pri Studentskem centru, temu pa sledita preizkušnji doma s Cibono in v gosteh z Mego.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so razočarali zvesto domačo publiko. Odpovedali so v vseh elementih košarkarske igre, predvsem pa so igrali nemotivirano in brez prave agresivnosti. Tekmec jim je tako že v prvem polčasu zbežal na neulovljivo razliko, slika na parketu dvorane Leon Štukelj pa se ni spremenila niti v drugih dvajsetih minutah.

Iz sivega povprečja sta po točkovnem izkupičku izstopala le Leon Stergar s 23 točkami (trojke 4:5, 8 skokov, 4 podaje, indeks 32) in Jairus Hamilton, ki je dosegel 17 točk (trojke 3:7).

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Zadru za povsem zasluženo zmago. Sem razočaran, saj smo bili enostavno preslabi, da bi lahko naredili kaj več. Kar se igre tiče, smo v določenih stvareh zavestno prevzeli tveganje in večina stvari je šla narobe. Zadar je zadel 15 trojk, kar mu ni uspelo lep čas. Res je, da smo postavili neke prioritete in jih puščali metati. Zgoščevali smo obrambo po globini, saj jih težko branimo ena na ena, zato smo vedeli, da obstaja tveganje, da bodo zadevali od daleč. Zgodil se nam je Žganec s petimi zadetimi trojkami, je pa res, da so bili meti odprti. Prepozno smo se adaptirali v igri, druga četrtina je povsem prelomila tekmo. Težave smo imeli tudi z njihovim napadalnim skokom. Bilo je tudi nekaj dobrih stvari, ampak veliko premalo za karkoli drugega kot poraz. Morali bi odigrati z drugačno energijo. Res pa sem trener te ekipe in to je bilo moje ogledalo. Fantje so spoštovali načrtovano, prepozno smo preklopili v plan b. Zgrešili smo, zgodil se nam je met od zunaj Žganca in tudi Božiča. To je košarka, pripraviš se glede na neko statistiko, in če to ne funkcionira, se je treba prilagoditi. Mi smo se prepozno.«

Danijel Jusup, trener Zadra: »Večino tekme smo odigrali zelo dobro, še posebej v obrambi, kjer smo dobili res minimalno število košev. Nekoliko nam je padla zbranost le v zadnji četrtini, ko smo prejeli 26 točk. Obramba je bila torej dobra, prav tako tudi met za tri točke, sploh v prvem polčasu, ko smo spuščali žogo pod koš, kjer so nas podvajali, potem pa so tisti, ki so pomagali, to kaznovali. Malo so nas ustavili s consko obrambo, ampak na koncu je pomembno, da smo prišli do zelo pomembne zmage. Že jutri nas čaka domača tekma z Zabokom, za katero se bomo morali regenerirati. Čestitke fantom, saj so si želeli zmage. Dobro smo se pripravili in zasluženo zmagali.«

STA; M. K.

Foto: KK Krka

