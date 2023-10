Ilirija bolje skakala, a Krka nadaljuje zmagoviti niz

19.10.2023 | 08:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Nova KBM sinoči doma premagali Ilirijo z 79:66 (18:11, 36:32, 58:51).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Mohorič (Velenje), Gajšek (Podčetrtek), Novak (Postojna).

* Krka: Hamilton, Stergar 15, Bačvić 18 (5:5), Cerkvenik 19 (3:4), Jurković 12, Škedelj 9 (2:3), Radovanović 4 (2:4), Macura 2 (2:2).

* Ilirija: Arslanagić 10 (3:4), Ferme 8 (2:2), Padjen 2 (2:2), Orel 16 (4:4), Macura 7 (1:1), Mikuš 9 (1:1), Barišić 14 (7:7).

* Prosti meti: Krka 14:18, Ilirija 20:21.

* Met za tri točke: Krka 7:31 (Cerkvenik 2, Jurković 2, Stergar, Bačvić, Radovanović), Ilirija 6:31 (Ferme 2, Orel 2, Arslanagić, Barišić).

* Osebne napake: Krka 20, Ilirija 22.

* Pet osebnih: Barišić (39.).

Z zmago Krke proti Iliriji se je začel 4. krog lige Nova KBM. Novomeščani ostajajo ob Kensai Heliosu neporaženi, Ljubljančani pa so doživeli tretji zaporedni poraz.

Krka, ki je tokrat igrala brez Jana Špana, Jairusa Hamiltona in Isaiha Cousinsa, je vodila večji del srečanja, Ilirija pa je vseskozi vztrajno lovila zaostanek, a se ni nikoli dovolj približala, da bi ogrozila zmago domačinov. Nazadnje je imela tekmeca na dosegu na začetku zadnje četrtine, ko je bil rezultat 62:57.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so v zaključku uveljavili izkušnje in prav ob izteku tekme prišli do najvišje prednosti. Miha Cerkvenik je dosegel 19 točk (met 7:16, 5 skokov), eno manj je imel Niko Bačvić (met 6:13), 15 pa Leon Stergar (met 7:19). Pri gostih je Enej Orel zbral 16 točk (met 5:16, 7 skokov), Luka Barišić pa 14 točk in 10 skokov.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke fantom za težko priigrano zmago. Zavedati se je treba, da smo igrali s sedmimi igralci, in da nam manjkajo trije, štirje igralci v rotaciji. Vsaka taka zmaga je dragocena, je pa tudi sporočilo, da ne glede na našo zasedbo, igramo na zmago in da želimo igrati najbolje, kakor je možno v danem trenutku. Ni bila napadalno najlepša tekma, težko pa komurkoli očitam, da si ni želel, da nismo igrali v obrambi, da se niso trudili, in s tem je prišel tudi rezultat, ki smo ga solidno nadzirali skozi celo tekmo.«

Niko Bačvić, igralec Krke: »Najlepše rečeno je to bila grda tekma, vsaj napadalno. To je bila verjetno prva tekma v sezoni, ko nam met res ni stekel. Tekmo smo sicer ves čas nadzirali, tako da ni bilo neke nevarnosti, da bi jo izgubili, pa čeprav nam je nekaj igralcev manjkali in smo slabše trenirali. Pričakoval sem sicer nekoliko večjo razliko, ampak tekma bo hitro pozabljena in že jutri bomo z mislimi na tekmi z Zadrom.«

Četrti krog lige Nova KBM se bo nadaljeval v petek s tekmama Kansai Helios - LTH Castings in GGD Šenčur - Terme Olimia, v soboto je na sporedu dvoboj Rogaška - Šentjur in v ponedeljek Hopsi Polzela - ECE Triglav.

Krka bo naslednjo sredo gostovala v Škofji Loki.

* Izidi, 4. krog:

- sreda, 18. oktober:

Krka - Ilirija 79:66 (18:11, 36:32, 58:51)

- petek, 20. oktober:

18.30 Kansai Helios - LTH Castings

20.00 GGD Šenčur - Terme Olimia

- sobota, 21. oktober:

19.00 Rogaška - Šentjur

- ponedeljek, 23. oktober:

18.00 Hopsi Polzela - ECE Triglav

* Lestvica:

1. Krka 4 4 0 378:266 8

2. Kansai Helios 3 3 0 271:233 6

3. LTH Castings 3 2 1 286:263 5

4. Šentjur 3 2 1 227:251 5

5. Ilirija 4 1 3 244:269 5

6. ECE Triglav Kranj 3 1 2 200:219 4

7. GGD Šenčur 3 1 2 231:252 4

8. Terme Olimia 3 1 2 253:277 4

9. Rogaška 3 1 2 280:290 3

10. Hopsi Polzela 3 0 3 237:287 3

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.