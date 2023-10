Na avtocesti v ograjo; danes brez elektrike

16.10.2023 | 07:00

Včeraj ob 17.58 je na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI, na izvodu HRAST CERKEV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 9 Omarica na drogu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA 1969, izvod 7. TRDINOVA PROTI GRADU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 2;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH;

- od 9:00 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AREMBERG;

- od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROGLICA;

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ;

- od 13:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI KAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brege, nizkonapetostno omrežje – Oblak med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Brege 2, nizkonapetostno omrežje – Brege 2 med 10:00 in 11:00 uro, na območju TP Zdole vas, nizkonapetostno omrežje – Špiler med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Glažuta in Jevša Bohor med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Korač med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Podboršt, nizkonapetostno omrežje – Zupet pa med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.