20 let U3 Sevnica - Dr. Ana Krajnc: ''Človek je rojen za učenje in delovanje!''

Župan Srečko Ocvirk je ob jubileju izročil društvu Listino Občine Sevnica.

Alenka Žuraj je pomagala pri ustanavljanju U3.

Dr. Ana Krajnc

Zaslužna profesorica ljubljanske univerze, dr. Ana Krajnc, pedagoginja in andragoginja, je na torkovem začetku novega študijskega leta U3 Sevnica v sevniški kulturni dvorani znova poudarila pomen vseživljenjskega učenja, saj je človek pravzaprav rojen za učenje, saj se z učenjem vsestransko razvijamo. Predsednica slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je povedala, da se je prej, v 19. stoletju, prenašalo znanje preko šole, potem, že v 20. stoletju, preko medijev, danes s sodobno tehnologijo.

»Ta prinaša nesluteno demokratizacijo. V zatonu kapitalizma ljudje odkrivamo skupnost! Mi nismo dve ali triletna šola. Gre za učenje kot način življenja, vseživljenjsko učenje; ljudje ostanejo z nami do groba! Človek je rojen za učenje in delovanje. Potrebuje ljudi, v samoti propada. Če nima več oblike svoje osebnosti, človek ne ve več, kaj je prav in kaj narobe, če nima reference, ljudi okrog sebe v skupnosti. In mi danes marsikje šele odkrivamo skupnost kot pomemben element takrat, ko je skupnost razpadla. Kdo nam je ukradel državo? Pustimo to! To se pravi, da pogrešamo skupnost zaradi družbe in iščemo skupnosti pri športu, pevskih zborih in drugje. Zato smo od vsega začetka zasnovali, da je v naših skupinah 10 do 15 ljudi, da ima lahko mentor z njimi družinske, tesne odnose in oni med sabo. Naši študijski krožki imajo namen, da dajo znanje in vi ste najbolj zahtevni študentje, saj vam ne gre za to, da pridobite nek papir, ampak znanje, ki ga doživljate,« je med drugim povedala dr. Ana Krajnc.

Tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je čestital društvu U3 za uspešno, družbeno koristno delovanje, je poudaril pomen delovanja v in za skupnost. Omenil je, da so številni člani U3 dejavni tudi v drugih društvih in s tem bogatijo družbeno življenje v občini. Obljubil je nadaljnjo pomoč U3 in ob jubileju izročil društvu Listino Občine Sevnica.

Sašo Jejčič

Himna za uvod

Predsednik U3 Sevnica Sašo Jejčič je povedal, da je ob koncu leta 2002 nekaj mladih upokojenk in upokojencev čutilo potrebo po aktivnem preživljanju časa. Pohodništvu so želeli dodati še nekaj več in tako se je porodila ideja o ustanovitvi Tretje univerze v Sevnici. Za zgled jim je bila tretja univerza iz Trebnjega. Seveda pa ideja ni bila dovolj, potrebovali so prostore, administrativno in drugo podporo. To vse so našli pri mag. Alenki Žuraj Balog, ravnateljici Srednje šole Sevnica, in njenih sodelavcih. Tako je Univerza pričela s svojo dejavnostjo s študijskim letom 2003/4. Prva predsednica je postala Marija Jazbec, ki je bila med pobudnicami za ustanovitev. Imela pa je v upravnem odboru dobre sodelavce, od katerih jih je bila večina sodelavcev že v tovarni Lisca, tako da so bili že uigran tim. Že takoj na začetku so bili presenečeni nad velikim odzivom, saj se je v društvo vključilo 151 članic in članov. Prva tri leta je Univerza delovala pod okriljem srednje šole. Šola jim je nudila prostore, učitelji so bili mentorji krožkov, urejali pa so tudi vse administrativne zadeve.

40.000 UDELEŽENCEV PREDAVANJ IN PRIREDITEV

Leta 2006 se je dejavnost že tako vpeljala, da so članice in člani ustanovili samostojno društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Še vedno pa je večina dejavnosti potekala v prostorih Srednje šole. Marija Jazbec je vodila društvo 13 let, do leta 2016, ko je bil izvoljen za predsednika Jejčič. Vodenje društva s tako pestro dejavnostjo je kar zahtevno. Kot je povedal, je nasledil uigrano moštvo. Včlanil se je iz podobnega razloga kot večina študentk in študentov, kar so tudi napisali v biltenu, ki so ga izdali ob 20-letnici. Gre za željo po aktivnem preživljanju časa, druženju, spoznavanju novih znanj ali razvijanju talentov, za katere prej ni bilo časa.

Leta 2017 je društvo s pomočjo župana Ocvirka dobilo v uporabo prostore pri Komunali Sevnica. Od takrat se večina dejavnosti krožkov odvija v teh prostorih.

Svoje poslanstvo uresničuje s predavanji, krožki, ekskurzijami, družabnimi prireditvami, razstavami in drugimi prireditvami.

»Ko se oziramo na prehojenih 20 let U3 Sevnica, smo lahko ponosni na opravljeno delo. Organizirali smo okrog 400 predavanj s povprečno udeležbo okoli 100 slušateljev. Predavanj in prireditev se je v teh letih udeležilo okoli 40.000 udeležencev. Organizirali smo številne kulturne prireditve, opravili številne strokovne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih državah. V društvu je delovalo preko 30 različnih študijskih krožkov in delavnic. Sodelovali smo s šolami vrtcem, domom upokojencev, knjižnico, KŠTM, Komunalo in drugimi,« je povedal Jejčič. Pridobivali so različna znanja, od zgodovine, zemljepisa, umetnosti, do zdravstvenih, socioloških, družbenih, okoljevarstvenih in drugih področij. Srečevali so se z uglednimi predavatelji, znanstveniki, pisatelji, pesniki, politiki.

Od leta 2010 društvo šteje preko 200 članic in članov. Med temi je kar nekaj članic in članov iz sosednjih občin Radeče in Krško.

Predsednik Jejčič je opozoril še ne nekaj izzivov: »Kako naprej? Česa se še lahko naučimo? Kaj novega lahko še spoznamo? Kako se odzvati na nove izzive povezane z razvojem družbe, kot je informatizacija in digitalizacija družbe, s staranjem prebivalstva in drugimi družbenimi vprašanji? Pridobivamo nove članice in člane, ki se upokojujejo bistveno pozneje, kot so se upokojevali v prvih letih delovanja društva, prinašajo pa nova znanja, nove ideje in novo energijo?«

Povsem konkretno pa bi jim olajšalo delo sistemsko financiranje stalni naslov društva (ki je še vedno na srednji šoli) in pa dvigalo v kulturni dvorani, da se bodo,ne le njihovih srečanj lahko udeleževale tudi gibalno ovirane osebe.

Dogodek so obogatili z zanimivim kulturnim programom učenci in učitelji Glasbene šole Sevnica ter z recitacijami pesmi domačih pesnic Alenka Žuraj in Miran Ratej.

P. P.

