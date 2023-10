FOTO: V Bušeči vasi trčila dva, na Žejnem na dvorišču pristal na strehi

7.10.2023 | 08:30

Prometna nesreča v Bušeči vasi

Na Žejnem je vozilo pristalo na dvorišču stanovanjske hiše, obrnjeno na streho. (Obe fotografiji: PGE Krško)

Včeraj ob 12.27 sta v Bušeči vasi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev ter z absorbcijskim sredstvom posuli iztekle tekočine. Poškodovanca so reševalci prepeljali v SB Brežice.

Ob 16.13 se je na Žejnem, občina Brežice, osebno vozilo prevrnilo na streho. Tudi tam so posredovali krški poklicni gsilci, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa in z absorbcijskim sredstvom posuli iztekle tekočine. Poškodovanko so reševalci prepeljali v SB Brežice.

Delovna nesreča

Ob 13.27 je v podjetju v Tovarniški ulici v Krškem delavcu stroj poškodoval roko. Reševalci NMP so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Požar pri romskem naselju

Ob 19.10 so v Dobruški vasi gorele smeti, odložene v betonsko cev. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Iztekalo kurilno olje

Ob 9.09 je v naselju Vinice, občina Sodražica, iz cisterne v stanovanjskem objektu iztekalo kurilno olje. Gasilci PGD Ribnica so preprečili nadaljnje iztekanje in olje prečrpali v nadomestni zbiralnik. Onesnaženo površino so posuli z vpojnim sredstvom.

Pomoč onemoglemu

Ob 9.23 so v Turjaškem naselju v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje pri prenosu onemogle osebe iz stanovanja ter zavarovali kraj pristanka helikopterja SV, ki je osebo prepeljal v UKC Ljubljana.

M. K.