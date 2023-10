Krka le do točke, Dobova še brez njih

1.10.2023 | 09:00

Fotografije so s tekme Krka : Škofljica (Foto: Mitja Markuš)

Rokometaši Škofljice in novomeške Krke so se v 4. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 29:29 (16:10).

* Športna dvorana Škofljica, gledalcev 224, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Škofljica: Šalamon, Lipužič, Dolinšek Kogoj, Kljun 1, Pangerc 4, Regner, Zafran, Gliha 4, Rot 7 (3), Lešek 3, Krese, Etling 2, Nosan 7, Drnovšek, Levstek, Rot 1.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec 2, Majstorović 6 (2), Muhič, Rašo, Ščuka, Stanojević 3, Rašo 3, Zajc, Nikolić 3, Lavrič 1, Kukman 2, Matko, Horvat 9.

* Sedemmetrovke: Škofljica 5 (3), Krka 3 (2).

* Izključitve: Škofljica 8, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Favorizirana zasedba iz dolenjske prestolnice je na Škofljici dolgo časa hodila po robu, v končnici tekme pa je v svojih rokah imela zaključno žogo za zmago. Na koncu je ostala brez nje, po uvodnih zmagah proti Škofji Loki, Slovanu in Ormožu je na obrobju Ljubljane osvojila le točko, za vodilnim Velenjem pa ima na drugem mestu zdaj točko zaostanka. Škofljica je po zmagi nad Dobovo včeraj osvojila svojo tretjo točko v ligi NLB.

Izbranci domačega trenerja Aleša Repine so bili večji del tekme v vodstvu. Ob koncu prvega in v začetku drugega polčasa so vodili za sedem golov (16:9, 18:11, 19:12), v prelomnih trenutkih dvoboja pa niso bili kos naletom gostov.

V 55. minuti so imeli po zadetku Blaža Nosana še gol prednosti (28:27), tri minute kasneje pa so Novomeščani prek Gašperja Horvata in Jerneja Avsca povedli z 28:27. Domači rokometaš Peter Etling je nato poravnal na 28:28, v šahovskem obračunu v sami končnici - oba trenerja sta zahtevala minuto odmora - pa ne eni ne drugi ekipi ni uspelo doseči zmagovitega gola.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Juš Rot in Nosan. Oba sta dosegla po sedem golov, v gostujoči pa Horvat z devetimi zadetki.

Izjavi po tekmi:

Juš Rot, igralec ŠRD Škofljica: ''Začeli smo vrhunsko, tako v obrambi kot tudi v napadu kljub kvalitetnemu vratarju gostov. Žal v začetku drugega polčasa ponovno nismo bili na nivoju, kar se nam v tej sezoni ponavlja. Na koncu smo z borbenostjo osvojili točko proti neporaženi ekipi Krke.''

Jure Blaževič, igralec MRK Krka: ''Vedeli smo, da prihajamo na vroč teren, k novincu v prvi ligi. Pričakovali smo drugačen razplet. Nismo podcenjevali nikogar, ampak se v prvem polčasu nismo držali dogovorov. Vračati se po šestih zadetkih zaostanka je zmeraj težko. Na koncu smo pravzaprav srečni,da smo izvlekli točko, čeprav smo si želeli dve.''

Zasedba iz Novega mesta bo v prihodnjem krogu gostila trebanjski Trimo.

Sviš Ivančna Gorica - Dobova 31:23 (17:12)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so premagali Dobovo z 31:23 (17:12).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 496, sodnika: Lesar in Deržek.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 4, Justin 4 (1), Kolarič 1, Tekavčič, Stopar, Omahen 1 (1), Kutnar 3, Pirnat, Grum 2, Marojević 5 (1), Korošec 2, Kompare, Košir, Vidmar 9.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban, Gerjovič 1, Blagojević 2, Romih 2, Jovanović 1, Maslovar 1, Rantah 4 (1), Mladkovič, Ferenčak 4, Kozolić 1, Tajnik 3, Veršovnik, Maček, Abramović 4.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 4 (3), Dobova 1 (1).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 4, Dobova 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Zasedba iz Ivančne Gorice je dosegla drugo zmago. Po uvodni v Ribnici je včeraj premagala še Dobovo, na svojem računu pa ima - ob porazu proti velenjskemu Gorenju - tudi neregistriran remi proti Celju Pivovarni Laško. Dobova je še brez točk.

Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so bili v vodstvu od prve do zadnje minute. Tekmo so odprli s 3:0, nato se malce lovili, v končnici prvega polčasa pa znova zaigrali sijajno in tik pred odhodom na veliki odmor povedli za šest golov (17:11).

V drugi polovici tekme lepe prednosti niso zapravili, vseskozi so bili korak ali dva pred Posavci.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Simon Vidmar z devetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar David Pekeč, ki je zbral 17 obramb. V gostujoči so Nik Rantah, Denis Ferenčak in Marko Abramović dosegli po štiri zadetke.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostila Ljubljano, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostovala v Slovenj Gradcu.

* Izidi, 4. krog:

- petek, 29. september:

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 34:28 (18:13)

- sobota, 30. september:

Koper - LL Grosist Slovan 27:28 (9:13)

Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka 28:28 (14:12)

Škofljica - Krka 29:29 (16:10)

Sviš Ivančna Gorica - Dobova 31:23 (17:12)

Ljubljana - Gorenje Velenje 28:43 (13:24)

- nedelja, 1. oktober:

19.30 Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 4 4 0 0 126:96 8

2. Krka 4 3 1 0 119:96 7

3. Trimo Trebnje 4 3 0 1 120:95 6

4. Jeruzalem Ormož 4 2 1 1 106:101 5

5. Koper 4 2 0 2 113:105 4

6. Riko Ribnica 3 2 0 1 90:83 4

7. Sviš Ivančna Gorica 3 2 0 1 83:79 4

8. Slovenj Gradec 4 1 1 2 107:109 3

9. LL Grosist Slovan 4 1 1 2 108:114 3

10. Škofljica 4 1 1 2 100:106 3

11. Urbanscape Loka 4 1 1 2 102:120 3

12. Celje Pivovarna Laško 2 1 0 1 59:52 2

13. Ljubljana 4 0 0 4 108:144 0

14. Dobova 4 0 0 4 78:119 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.