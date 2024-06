družabno

Nik Anikis predaja znanje

16.6.2024 | 16:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Nik Anikis

Nik Anikis s svojimi učenci na sevniškem gradu.

Zagotovo se še spomnite posavskega neorenesančnega slikarja, mladega Nika Anikisa, ki je postal prepoznaven, ko je bila njegova slika Prekletstvo Tritona nagrajena s prestižno nagrado realističnega slikarstva Centra Art Renewal iz New Yorka. Znanje, ki ga je prejel od najboljših profesorjev na sloviti zasebni akademiji Angel v Firencah, zdaj predaja študentom, ki bodo postali profesionalni slikarji, že izoblikovanim umetnikom in tudi ljubiteljskim slikarjem.

Na fotografiji je ekipa ustvarjalcev z enega od tradicionalnih Anikisovih masterclassov v Sevnici, ki so risali in slikali po živem modelu – najprej živahnost ženskega modela, nato slikanje z globoko izraznostjo moškega modela. To so (od leve proti desni) Aleksandra Rogić, Janez Slabe, Aleš Praznik v vlogi modela, akademski slikar Nik Anikis, Lidija Špiljak in Žiga Stupica.

Sicer pa prepoznavni sevniški slikar svoje bogato znanje slikanja redno deli z udeleženci svojih delavnic. Aprilsko je organiziral na gradu Sevnica, zdaj pa tam že snuje nove tudi v juliju ter oktobra in decembra. V pripravi je jubilejni, že deseti poletni masterclass za začetnike, ki bo od 26. julija do 4. avgusta na sevniškem gradu. Udeleženci bodo slikali in risali po živem modelu moško in žensko figuro, se učili osnovnih načel slikanja in risanja, osvajali veščine in mešali oljne barve za prave odtenke, kar mora poznati vsak slikar začetnik.

