Krka v novo sezono krenila odločno, Hamilton prispeval 21 točk

28.9.2023 | 08:00

Jairus Hamilton (Fotografije: KK Krka)

Pred tekmo so se v Krki zahvalili nekdanjemu kapetanu Luki Laporniku, ki zdaj igra za Šentjur, je pa v dveh obdobjih dres Novomeščanov nosil skupaj sedem let in osvojil 7 lovorik – 1 naslov državnega prvaka, 4 pokale Spar in 2 superpokala. Predsednik kluba Andraž Šuštarič mu je izročil priložnostno darilo in se mu zahvalil za vse, kar je storil za klub.

Miha Cerkvenik

Isaiah Cousins

Gašper Okorn

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v prvem krogu lige Nova KBM prepričljivo premagali Šentjur s 111:55 (28:10, 54:19, 88:41).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Pipan (Ljubljana), Škrbec (Kranj).

* Krka: Hamilton 21 (5:6), Cerkvenik 13 (4:4), Cousins 19 (5:5), Špan 11, Macura 9 (3:6), Edosomwan 6, Bačvić 7 (2:2), Jurković 14 (2:2), Škedelj 11 (3:5).

* Šentjur: Jurič 6, Durnik 5, Pešak 6 (0:3), Iyiola 5 (3:4), Lapornik 17 (3:5), Čevizović 5, Belko 7 (1:2), Benić 4.

* Prosti meti: Krka 24:30, Šentjur 7:14.

* Met za 3 točke: Krka 13:26 (Špan 3, Hamilton 2, Cousins 2, Jurković 2, Škedelj 2, Cerkvenik, Bačvić), Šentjur 6:31 (Pešak 2, Lapornik 2, Durnik, Čevizović).

* Osebne napake: Krka 21, Šentjur 26.

* Pet osebnih napak: Čevizović (35.).

Uvodna tekma v domači ligaški sezoni 2023/24 se je končala z zanesljivim zmagoslavjem Novomeščanov. Zasedba iz dolenjske prestolnice je bila v vseh košarkarskih elementih za razred boljša od Šentjurja.

Izbranci domačega trenerja Gašperja Okorna, ki so igrali brez Leona Stergarja in Marka Radovanovića, so si že v uvodni četrtini priigrali prednost 18 točk, ob koncu polčasa pa je narasla na +35.

Domači košarkarji so v drugi polovici tekme lahko zaigrali povsem sproščeno, hkrati pa so privarčevali veliko moči za uvodno tekmo regionalne lige Aba proti moštvu FMP, ki bo 1. oktobra v Beogradu.

Okorn je priložnost ponudil devetim svojim varovancem, minutažo pa je najbolje izkoristil krilni center Jairus Hamilton, ki je dosegel 21 točk. V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Luka Lapornik s 17 točkami.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitke igralcem za resen in pravi pristop. Videlo se je, da smo si zelo želeli, da se sezona začne. Ali je rezultat realen, ne bi komentiral. Nismo lovili razliko, minutažo smo razporedili med vse zdrave igralce, razen Leona Stergarja. Vesel sem, da se je prvenstvo začelo in gremo korak za korakom.''

Jairus Hamilton: ''Dobro smo se pripravili na tekmo. Želeli smo se izkazati na prvi uradni tekmi pred našimi igralci. Ligo smo začeli v pravi smeri in sedaj moramo nadaljevati v tej smeri.''

Krko v naslednjem krogu doma čaka obračun s Hopsi Polzelo (4. oktober).

* Izidi, 1. krog:

- sreda, 27. september:

Krka - Šentjur 111:55 (28:10, 54:19, 88:41)

- petek, 29. september:

19.00 Hopsi Polzela - Kansai Helios Domžale

- sobota, 30. september:

13.00 Ilirija - Rogaška

19.00 ECE Triglav Kranj - GGD Šenčur

- ponedeljek, 2. oktober:

18.00 LTH Castings - Terme Olimia Podčetrtek

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi Gašper Okorn po tekmi