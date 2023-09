Bor Brudar na mednarodni računalniški olimpijadi

5.9.2023 | 10:40

Foto: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Na mednarodni računalniški olimpijadi, ki je prejšnji teden potekala na Madžarskem v Szegedu, je član slovenske ekipe štirih dijakov Jakob Žorž osvojil bronasto odličje. Kot so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije, se je v tednu olimpijade v dveh tekmovalnih dneh med sabo pomerilo 360 mladih programerjev iz 90 držav.

Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije so Slovenijo na računalniški olimpijadi zastopali Jakob Žorž iz Gimnazije Škofja Loka in Nejc Mozetič iz Gimnazije Nova Gorica, ki se programiranja učita v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana, Brest Lenarčič iz Šolskega centra Rogaška Slatina ter Bor Brudar iz Šolskega centra Novo mesto, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije. Ekipo sta na Madžarskem spremljala mentorja Simon Weiss in Darko Pevec, so sporočili iz zveze.

Tekmovalci so svoje znanje pokazali v dveh tekmovalnih dneh, kjer so programirali po pet ur. Na koncu sta, tako kot lani, največ znanja pokazala kitajska programerja, ki sta osvojila prvo in drugo mesto, so še navedli

M. K.