Bazen je odprt, a to še ni vse

4.9.2023 | 14:20

Bazen vabi, nekateri so ga že preizkusili. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V bazenskem kompleksu, v katerem bodo v Parizu prihodnje leto potekala plavalna tekmovanja na olimpijskih igrah, bodo vgradili najsodobnejšo bezensko tehniko, enako kot so jo vgradili v novem novomeškem bazenu na Zaloški cesti, je ob današnji predstavitvi Bazena Novo mesto povedal predsednik Plavalne zveze Slovenije dr. Boro Štrumbelj in dodal, da morda bazen na začetku ne bo poln, saj plavalna kultura ne pride čez noč, a izkušnje iz Nove Gorice kažejo, da bo novi bazen po enem letu lahko že deloval s polnim urnikom.

Na novinarski konferenci so o novem bazenu spregovorili predsednik Plavalne zveze Slovenije dr. Boro Štrumbelj, novomeški župan Gregor Macedoni in vodja bazena Ana Seliškar. (Foto: I. Vidmar)

Morali bomo spremeniti svoje navade, da izkoristimo izjemno stvaritev

Prav zato je novomeški župan Gregor Macedoni ob tej priložnosti meščane povabil, naj izkoristijo novo pridobitev mesta, na katero so čakali desetletja: »Novi plavalni bazen zaokrožuje osnovno infrastrukturo Olimpijskega centra Novo mesto. Cilj zagotoviti trem športom, kolesarstvu, atletiki in triatlonu, primerne pogoje za vadbo, je dosežen, pri tem pa bazenski kompleks postaja tudi regionalni center za plavanje. Da je bazen izjemna stvaritev, potrjuje tudi podeljena arhitekturna nagrada, zlati svinčnik, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostorsko načrtovanje. Menim, da je bilo petkovo odprtje bazena za javnost za Novo mesto pomembna prelomnica. Bazen izboljšuje kakovost bivanja v mestu, vendar bo moralo najbrž preteči kar nekaj časa, da bomo spremenili svojo navade in znali te možnosti tudi izkoristiti, kar je izziv tako za ekipo, ki upravlja z bazenom, kot tudi za plavalno zvezo, ki nam bo pri tem pomagala.«

Dve leti in skoraj osem milijonov

Gradnja bazena, ki so ga zasnovali arhitekta Dean Lah in Milan Tomac s sodelavci iz projektnega biroja Enota, zgradilo pa novomeško gradbeno podjetje CGP, je trajala dve leti, stala pa je 6,8 milijona evrov oziroma z opremo vred 7,7 milijona, kar je v celoti plačala Mestna občina Novo mesto, saj načrtovani razpis za bazene v nasprotju s pričakovanji in obljubami ni vseboval državnega sofinanciranja novogradenj, ampak le prenove že obstoječih objektov, kar je nekako nelogično. Zato Novomeščani upravičeno pričakujejo, da se bo v državni malhi le našel denar za sofinanciranje nadgradnje bazenskega kompleksa z odprtim 50-metrskim olimpijskim bazenom.

Poleg 50-metrskega bazena je v razvojnih načrtih novomeškega olimpijskega centra še gradnja dodatne tribune v atletsko-kolesarski dvorani in ureditev parkirišč ter ureditev športnorekreacijskega parka s trim stezo, ki jo bodo začeli graditi v kratkem.

Izpolnjen dolg do Dolenjske

»Verjemite mi, da sem v življenju videl že zelo veliko bazenov, a tako lepo v naravno okolje umeščenega še ne. S tem bazenom je izpolnjen dolg do dolenjske regije, ki tako dolgo ni imela plavalnega bazena in je tako v Slovenije na področju razvoja plavanja predstavljala veliko sivo liso. S tem bazenom so ustvarjeni pogoji za razvoj plavalne kulture v širšem pomenu. Tudi za učenje plavanja. Plavanje ni le tekmovalni šport. Je šport, kjer ni poškodb in je primeren za vse generacije. V tem bazenu bodo lahko plavali tako dojenčki kot tudi starostniki. Vesel sem tudi novice, da se tudi v Krškem pripravljajo na gradnjo novega bazena. Na plavalni zvezi, pa tudi na Fakulteti za šport, si bomo prizadevali, da bo bazen poln, da bodo v njem potekali različni programi. Plavanje ni edina stvar, ki se dogaja v bazenu. Tu je tudi vodna aerobika, vadba za nosečnice, invalide … Na plavalni zvezi imamo vse te programe in vam bomo nudili vse znanje in pomoč pri organizaciji,« je poudaril predsednik Plavalne zveze Slovenije in profesor na Fakulteti za šport. dr. Boro Štrumbelj.

»Bazen je odprt za vse. Za svojega so ga že vzeli člani triatlonskega in plavalnega kluba, iz grmskega bazena se k nam seli plavalna šola Roka Kerina, k nam prihaja plavalna šola Nat, ki se ukvarja z netekmovalno šolo plavanja, in društvo Plavalček, ki se ukvarja s plavalno vadbo invalidov. Za začetek bo bazen odprt med tednom od osme do 14. ure dopoldne in od 16. do 21. ure popoldne ter v soboto neprekinjeno od 10. do 20. ure. Naš cilj je, da bi bazen deloval vse dni v tednu od jutra do večera. Z urnikom se bomo prilagajali povpraševanju in zasedenosti prog,« pa je povedala vodja olimpijskega centra Ana Seliškar.

Uradno odprtje bazena bo v petek ob petih popoldne.

