Novomeški bazen odprt za vse plavalce

1.9.2023 | 14:15

Foto: MO NM

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Novomeški bazen v Češči vasi od 1. septembra odprt za javnost – Namenjen tekmovalnemu in rekreativnemu plavanju pa tudi potapljanju na vdih – Za gradnjo zunanjega olimpijskega bazena čakajo na razpis

Desetletja tako težko pričakovani novomeški mestni plavalni bazen je zgrajen in že nekaj časa poskusno obratuje, z današnjim dnem pa je odprt tudi za javnost. Uradno odprtje bo sicer en teden pozneje, a tekmovalni športniki in tudi rekreativci ga bodo lahko uporabljali že od začetka meseca, v katerem bo mogoče mesečno vstopnico in vstopnico za enkraten vstop kupiti z 20-odstotnim popustom.

Novomeški plavalni bazen je del Olimpijskega centra Novo mesto v Češči vasi, stoji pa v neposredni bližini kolesarske in atletske dvorane; v objektu sta pravzaprav dva bazena. Vadbi plavanja in tudi tekmovanjem je namenjen 25-metrski bazen z osmimi 2,5 metra širokimi progami, globok 2,1 m na eni polovici in 1,4 m na drugi polovici. Nad vzhodno tribuno je še manjši vadbeni bazen dimenzij 20 × 10 m, namenjen predvsem učenju plavanja pa tudi ogrevanju tekmovalcev med tekmovanji. Temperatura vode v plavalnem bazenu je 27,5 °C, v vadbenem pa 29,5 °C.

O novi novomeški pridobitvi bodo podrobneje spregovorili na ponedeljkovi novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovali Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, dr. Boro Štrumbelj, predsednik Plavalne zveze Slovenije, in Ana Seliškar, vodja Olimpijskega centra Novo mesto.

Kot pove direktor Zavoda Novo mesto, ki upravlja bazenski kompleks v Češči vasi, je bazen namenjen predvsem plavanju, tekmovalnemu in rekreativnemu, in učenju plavanja, ne pa kopanju. Uporabljali ga bodo klubi, kot sta novomeški triatlonski in plavalni klub, ter potapljaški klubi za vadbo potapljanja na vdih, disciplini, v kateri imamo Novomeščani svetovnega rekorderja, in plavanja s plavutmi, plavalne šole pa tudi posamezniki za rekreativno vadbo plavanja. Del prog bo ves čas obratovanja bazena, razen med tekmovanji, na voljo tudi rekreativnim plavalcem.

Znan je tudi že cenik vstopnic za bazenski kompleks. Letna vstopnica, ki bo veljala 365 dni od dneva nakupa, bo stala 299 evrov, mesečna 60 evrov in dnevna 8,50 evra. Septembra bo za mesečne in dnevne vstopnice veljal 20-odstotni popust. Cenik velja za posameznike, medtem ko se je treba za nakup skupinskih vstopnic in najem bazena oziroma prog za društva in klube za nakup po nižjih cenah dogovoriti z upravo bazena. Vstopnice bo mogoče kupiti neposredno pri vhodu v bazen intudi prek spleta, prek posebne aplikacije pa bosta mogoča tudi rezervacija prog in preverjanje zasedenosti.

Poleg bazenov sta v bazenskem kompleksu še dve savni, za katere bo treba pri nakupu vstopnice doplačati deset evrov, pri vhodu pa bo še gostinski lokal, ki pa 1. septembra še ne bo deloval. V zgornji etaži bodo do konca leta uredili telovadnico, večnamenski prostor in fitnes, za kar trenutno še rišejo projekte, za katere je že zagotovljen denar iz občinskega proračuna.

S tem pa bazenski kompleks v Češči vasi še ni dobil svoje dokončne podobe. Ob stavbi z notranjimi pokritimi bazeni je predviden tudi olimpijski bazen, za katerega pa občina načrtuje sofinanciranje prek državnih razpisov za gradnjo športne infrastrukture. Kdaj naj bi prišlo do gradnje, je odvisno predvsem od uspešnosti na razpisih, a na občini upajo, da bo to kmalu. Z olimpijskim bazenom bi se odprle možnosti za vadbo tudi nekaterih drugih vodnih športov, kot sta vaterpolo in sinhrono plavanje, mogoče pa tudi vodna košarka ali podvodni hokej. Gole za vaterpolo in koše za vodno košarko bodo kupili že zdaj, a bodo namenjeni le seznanjanju s tema športoma na športnih dnevih, saj obstoječi bazen s svojimi merami ne ustreza pravilom teh športov.

I. Vidmar