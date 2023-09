Težave z elektriko

4.9.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.32 uri je bila motena oskrba z električno energijo v več naseljih v občini Brežice. Okvaro so ob 22.10 odpravili delavci Elektra Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH 2003;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE 2000;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA 1991;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE 1985;

- od 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962;

- od 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 11:00 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVI KAMEN 1984.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU izvod 1. PROTI ŽUŽEMBERKU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE, izvod 3. NNO VINA GORICA OB GLAVNI CESTI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC desno POVŠE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

