KPK v zdravstvu zaznala nov sum kaznivega dejanja; podražitev investicije tudi v Novem mestu

1.9.2023 | 12:30

Stara novomeška interna bolnišnica bo postala negovalna bolnišnica. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri premeščanju uradnikov in podražitvah gradbenih investicij v zdravstvu zaznala sum storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in oškodovanja javnih sredstev. Zadevo je zato odstopila v reševanje policiji.

Portal N1 je namreč marca poročal, so bili lani jeseni na ministrstvo za zdravje z urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki je bil ustanovljen v tem mandatu in vodi investicije v bolnišnice, premeščeni trije uradniki, ki so nasprotovali podražitvi investicije v celjsko bolnišnico, oziroma potem ko so v primerih investicij v bolnišnici v Novem mestu in Murski Soboti pozivali k izbiri cenejšega izvajalca na ponovljenem javnem razpisu. Ko je podražitvi gradnje v bolnišnici Celje nasprotoval še najeti zunanji pravni svetovalec, so sodelovanje na celjskem projektu prekinili tudi z njim.

Izvajalcem novogradnje v Celju je nato urad potrdil (nekoliko znižan) zahtevek za podražitev, neposredna pogajanja s ponudnikom za gradnjo negovalnega oddelka v Murski Soboti so se končala s samo 0,25-odstotnim izvajalčevim popustom, cena za negovalno bolnišnico v Novem mestu pa se je po pogajanjih celo zvišala, je poročal portal.

Na dan, ko je portal objavil prispevek, je KPK prejela prijavo suma korupcije in sprožila postopek. V postopku suma kršitev iz svojih pristojnosti ni ugotovila, zato je postopek ustavila. Je pa zaznala sum storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in oškodovanja javnih sredstev. Ker se storilec za sum omenjenih kaznivih dejanj preganja po uradni dolžnosti, je zadevo odstopila v pristojno reševanje policiji, so za STA navedli na KPK.

STA; M. K.