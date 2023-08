Najbolj črn scenarij se ni uresničil, a danes še pestro, predvsem na jugovzhodu

29.8.2023 | 07:00

Danes in jutri bi lahko naraščala tudi Krka, pravijo hidrologi. (Simbolna slika; arhiv DL)

OpozorilaArso za današnji in jutrišnji dan

Tudi danes se bo nadaljevalo deževno vreme s krajevnimi nevihtami, tudi na območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bodo reke še naraščale, možna so razlivanja na izpostavljenih območjih. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti izdatnih padavin izdala oranžno opozorilo za večji del države.

Danes se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. V tem delu države so možna razlivanja rek, predvidoma v manjšem obsegu pa se bosta razlivali Drava in Mura, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo je agencija izdala za vso državo z izjemo severozahodnega dela, ki je obarvan rumeno.

Že ponoči lahko hitro in ponekod močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniki v osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Na vseh teh območjih so možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, pa bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

Dopoldne se lahko razlije tudi morje na najbolj izpostavljenih delih obale.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja na povečano nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi.

Nevihte z močnimi nalivi in vetrom so težave povzročale že včeraj, ko so zajela Obalo, severno Primorsko, osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na Osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika, v Ajdovščini je klestila toča. V prestolnici je voda zalila več kleti in cest, iz poplavljenih podvozov so morali reševati nekaj voznikov. Ujma se je, sicer v manjšem obsegu kot v začetku meseca, ponovila tudi na Gorenjskem, kjer jih poleg zalite infrastrukture skrbijo zlasti plazovi. Na Škofjeloškem so preventivno evakuirali nekaj občanov. Tudi v Črni na Koroškem so se sinoči iz previdnosti umaknili iz domov nekateri prebivalci Spodnjega Javorja, a po besedah županje Romane Lesjak se je deževje ponoči umirilo. Poplavilo je le nekaj kleti. Noč so prebili izven svojega doma tudi družina v občini Prevalje ter prebivalci z območja Lom pri Mežici. Gasilci so bili aktivirani po vsej Mežiški dolini do Dravograda in Slovenj Gradca. V pripravljenosti so bile tudi intervencijske službe v Zgornji Savinjski dolini, a za zdaj kaže, da je Savinja ostala v strugi.

A do hujših dogodkov včeraj ni prišlo, po besedah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana se najbolj črn scenarij ni uresničil. Je pa v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija sinoči zagotovil, da so pripadniki civilne zaščite v pripravljenosti. Ker je napoved za današnji dan bolj umirjena kot za ponedeljek, pa Šestan upa, da hujših posledic neurij tudi danes ne bo. Kljub temu prebivalcem priporoča, naj bodo v pripravljenosti in spremljajo radarsko sliko padavin.

Vremensko dogajanje se bo sicer po napovedih meteorologov umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.

Da je pred nami še en dan pestrega vremenskega dogajanja, napovedujejo tudi na spletni strani Meteroinfo Slovenija. Skozi ves dan se bodo pojavljale krajevne padavine, predvsem popoldne bodo nastale tudi nevihte in lokalni nalivi.

Za razliko od včeraj, ko so nevihte k nam prihajale od juga, se bodo danes padavine nad Slovenijo širile od jugovzhoda. Posledično se bo glavno vremensko dogajanje preselilo na vzhod in jug Slovenije, kjer je ob nevihtah pričakovati tudi najmočnejše nalive. Ti sicer ne bodo tako siloviti, kot so bili včeraj ponekod v zahodnem in osrednjem delu Slovenije. Vseeno lahko lokalno v razmeroma kratkem času pade večja količina dežja, zato so možne poplave meteorne vode, na izpostavljenih mestih se lahko razlijejo tudi manjše reke in hudourniki.

Kljub temu, da je nekaj nevihtnih celic včeraj proti večeru prešlo tudi našo regijo, pa dežurne službe o posredovanjih zaradi morebitnih posledic vetra in dežja ne poročajo.

Gasilci so včeraj imeli nekaj dela z ognjem, tako je ob 13.40 v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu gorel kup vejevja. Požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 20.43 pa je pod mostom čez reko Mirno na Mirni gorel odpadni material. Gasilci PGD Mirna so pogasili požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH, izvod 1. KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA, TP LEDEČA VAS in TP BREZJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Bistrica ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Gregovci vas, nizkonapetostno omrežje – Gregovci desno med 8:00 in 13:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Kostanjevica šola, nizkonapetostno omrežje – Gorjanska med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Oštrc, nizkonapetostno omrežje – Proti Črneči vasi med 11:00 in 14:00 uro.

