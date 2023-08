Po povodnji: HE Arto-Blanca in Brežice spet pognali, na boštanjski in krški še odstranjujejo plavje

HE Boštanj - plavje morajo še očisititi (vse fotografije so s spletnih kamer HESS in prikazujejo trenutno stanje ob hidoelektrarnah)

HE Krško

HE Blanca

HE Brežice

Brežice - Dve od štirih hidroelektrarn na spodnji Savi, ki so jih po povodnji začasno zaustavili, odprli njihove zapornice in s tem prekomerno narasli Savi omogočili prost pretok, spet delujeta. Na pregradah preostalih dveh še odstranjujejo nabrano rečno plavje, delovati pa bosta začeli v kratkem, je dejal direktor družbe HESS Bogdan Barbič.

Pri dveh elektrarnah v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn se je namreč nabralo toliko rečnega plavja, da je treba rešetke na pregradah njunih vodnih akumulacij najprej očistiti oz. sprostiti, potem pa ju bodo lahko spet pognali, je povedal direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS).

Delujeta že hidroelektrarni Arto-Blanca in Brežice, na boštanjski in krški hidroelektrarni pa še odstranjujejo plavje. Savin pretok se je sicer toliko znižal, da hidroelektrarne lahko spet poženejo in jih vklopijo v elektroenergetsko omrežje.

Barbič je pristavil, da je sicer ob Savinem petkovem vodnem višku oz. vodnem valu svojo vlogo in izgradnjo upravičil ob gradnji akumulacije hidroelektrarne Brežice zgrajeni visokovodni razbremenilnik oz. zadrževalnik na Vrbini pri Brežicah.

S petkovim odprtjem njegovih zapornic so po njegovih pojasnilih namreč "ujeli pravi trenutek" in znižali konico Savinega vodnega vala ter jo "poslali v retenzijo" oz. na za to predvideno razlivno površino brežiško-krškega polja.

S tem so krepko znižali vodni val in Savin pretok dolvodno od brežiške hidroelektrarne. Vodni zadrževalnik so sicer uporabili prvič, zadeva pa se je "odlično obnesla", je ocenil Barbič.

Opozoril je še, da bi bilo težav s poplavljanjem Krke in Save na Brežiškem, predvsem na najbolj problematičnih območjih Krške vasi in vasi Loče pri Dobovi, zadnje dni manj, če bi že uresničili zaustavljeni projekt hidroelektrarne Mokrice in ob njeni gradnji dokončali za tamkaj načrtovano protipoplavno zaščito.

Na to je ob zadnji poplavni ujmi večkrat spomnil tudi brežiški župan Ivan Molan.

STA; M. K.