V Posavju pravi trenutek dvignili zapornice, ukrep uporabili prvič - z odliko

5.8.2023 | 10:10

Brežiški župan Ivan Molan je že od jutra na terenu. (Foto: Občina Brežice, več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Foto: Občina Sevnica

Foto: Občina Krško (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Krško/Brežice/Kostanjevica na Krki - Reke v osrednji in jugovzhodni Sloveniji še poplavljajo. Sava poplavlja v večjem obsegu, v spodnjem toku bo v kratkem dosegla največji pretok. Po lokalnih informacijah naj bi se njen vodostaj pri Nuklearni elektrarni Krško nekoliko znižal, na Brežiškem pa Sava še narašča. Stanje je sicer še obvladljivo. Težav tudi še ni s Krko, Kolpa pa se umirja.

Na krški občini so povedali, da je bila sicer noč burna, gasilci so bili v pripravljenosti, a se je do jutra končalo brez posebnosti.

Podobno je za Savin tok pod Hidroelektrarno Brežice ocenil brežiški župan Ivan Molan. Sava tam sicer še ogroža, a v naselja še ni prodrla. Zdržali so tudi rečni nasipi pri Termah Čatež.

Po njegovih zadnjih podatkih so se v zadnjih urah pojavile težave s podtalnico. Ta je začela prodirati na območju Čateža ob Savi in Term Čatež. Gasilci jo tam že prečrpavajo, Upravo RS za zaščito in reševanje pa so prosili, naj jim nujno pošlje dodatne, močnejše črpalke. S temi bi namreč zadevo lahko rešili, je pojasnil.

Molan je sicer tamkajšnje stanje ocenil za stabilno, a se lahko popoldne spremeni. Sava naj bi se umirjala, bojazen pa povzroča naraščanje Krke, je dodal.

V Krški vasi bi se lahko voda prelila prek nasipov. Te sicer utrjujejo, problem pa je tudi v tem, da nekateri ne držijo dobro. Najbolj ogroženi so poleg Krške vasi na Čatežu ob Savi in pa v Ločah, je še dejal Molan.

V posavskem regijskem štabu civilne zaščite so zjutraj ocenili, da je stanje na brežiškem še obvladljivo. Zaradi močnega deževja so sicer v Občini Brežice aktivirali gasilce prostovoljnih društev, ki polnijo protipoplavne vreče.

Nameščajo jih ob objektih ob Savi in Krki, ter črpajo vodo iz objektov. Okoliški gasilci so zvečer tudi evakuirali goste iz kampa Term Čatež. Teh je bilo približno 500. Vse, ki so to želeli, so namestili v brežiški športni dvorani, njihove avtomobile pa so parkirali na parkiriščih brežiških trgovskih središč.

Vse v petek začasno zaustavljene hidroelektrarne na spodnji Savi danes še ne obratujejo. Predvidoma jih bodo vnovič pognali po vikendu oz. ko se bo rečni pretok vrnil na približno 1000 kubičnih metrov na sekundo, je povedal direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbič.

Savi so prek njenih pregrad omogočili naraven preliv, ob vodnem višku pa je svojo vlogo in izgradnjo upravičil ob gradnji akumulacije hidroelektrarne Brežice zgrajeni visokovodni razbremenilnik na Vrbini, je opozoril.

S petkovim odprtjem njegovih zapornic so namreč "ujeli pravi trenutek" in znižali konico Savinega vodnega vala in jo "poslali v retenzijo" oz. na za to predvideno razlivno površino brežiško-krškega polja.

S tem so krepko znižali vodni val in Savin pretok dolvodno ob brežiške hidroelektrarne. Ta vodni zadrževalnik so sicer uporabili prvič, zadeva pa se je "odlično obnesla", je ocenil Barbič.

Pristavil je, da se naj bi Sava že umirjala. Kakšnih posebnih zapletov danes ne pričakujejo več, skrbi pa jih stanje ob Krki, ki se pri Brežicah izliva v Savo. Predvsem gre za območje Krške vasi z zaradi zaustavitve projekta Hidroelektrarne Mokrice nedokončane protipoplavne zaščite. Tam naj bi do poplav prišlo "zelo verjetno", v Posavju pa je "najhuje mimo," je še menil Barbič.

Zaradi močnega deževja so v Občini Krško aktivirali gasilce prostovoljnih društev, ki nameščajo protipoplavne vreče ob Savi, kjer narasla voda ogroža stanovanjske in druge objekte.

Zaradi močnega deževja so gasilce aktivirali tudi na Sevniškem. Ti so poplavne vreče namestili v Dolenjem Boštanju, na Radni in na Hermanovi cesti v Sevnici, z mehanizacijo pa so izpod mosta očistili rečno plavje.

V Kostanjevici na Krki težav z naraslo Krko še ni. Ta sicer zadnje ure narašča po približno 16 centimetrov na uro. Kot je ocenil kostanjeviški župan Robert Zagorc ocenil, Krka narašča prehitro, kar vzbuja tudi določeno bojazen. Stanje sicer spremljajo, je še povedal.

Proti jutru pa se je ustalila sicer pred tem naraščajoča Kolpa. Po podatkih poveljnika črnomaljske civilne zaščite Jožeta Weisa se gladina Kolpe že niža. Kakšnih zapletov njeno naraščanje ni povzročilo. Glede na dolvodno količino vode pa težav s Kolpo ni bilo niti v njenem zgornjem toku. Težav zaradi narasle Kolpe danes ne pričakujejo, je še povedal Weiss.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je potrdil, da ob narasli Kolpi razen manjših težav s podtalnico v nekaterih obrečnih vaseh ni težav in da se ta umirja.

STA; M. K.

