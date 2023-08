Novomeška dežurna tel. št. v času neurij je 07 39 33 040; Šentjernej: pridite po vreče

4.8.2023 | 16:15

Foto: MO NM

Novo mesto - Danes je bil ob močnih padavinah in posledičnih visokovodnih razmerah aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Nujna številka 112, je, kot smo že poročali, (pre)obremenjena, pristojni pozivajo, naj jo ljudje kličejo v res nujnih priemrih, ko so ogrožena živlejnja, sicer pa raje druge primerne številke, ki so (vsaj upati je tako) znane ljudem po občinah.

Na Mestni občini Novo mesto denimo pozivajo občane, da se glede nevarnosti zaradi neurij, potreb po protipoplavnih vrečah ali ostalih materialno-tehničnih sredstev obrnejo na telefonsko številko Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto 07 39 33 040.



Štab Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto je sicer v pripravljenosti, spremlja razmere na območju občine in bo po potrebi ukrepal. V sodelovanju z gasilci občane pozivajo, da v primeru ogroženosti sprva zaščitijo sebe in svoje bližnje ter ne opravljajo nenujnih poti. V pripravljenosti za pomoč so vse profesionalne in prostovoljne gasilske enote, ki ob pomoči podjetja CGP tudi preventivno polnijo protipoplavne vreče.



Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes in jutri, 4. in 5. avgusta 2023, kot smo poročali, izdala rdeče oziroma najvišje opozorilo za poplave večjega obsega tudi na območju Mestne občine Novo mesto. Danes čez dan in ponoči bo hitro naraščala in poplavljala reka Krka, napovedano je tudi silovito naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov na Gorjancih.

Ti lahko ogrozijo tudi občino Šentjernej.

Od tam sporočajo, da je seveda tudi Civilna zaščita Občine Šentjernej pripravila protipolavne vreče, ki jih občani lahko dobijo na sejmiščnem prostoru v Šentjerneju.

Informacije dobijo na telefonski številki: 041 656 699.

Vremenska opozorila in vodostaji reke Krke so sicer na spletni strani ARSO, kjer jih sproti osvežujejo.

M. K.