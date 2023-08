FOTO: Zaradi nalivov gasilci vso noč na terenu; rdeči alarm za pol Slovenije

4.8.2023 | 07:00

Meža je med drugim zalila tudi cesto med Mežico in Prevaljami. Fotografija prihaja s Poljane, kjer so reševali voznico, ki se je znašla v primežu deroče vode, poročajo na Facebook strani Koroška Čveka. »Gospo smo hvala bogu iz avta rešili s štrikom, ker sva bila po naključju v bližini dva plezalca in sva imela opremo v avtu. Gospa je na varnem, presrečna, da je preživela to grozo,« jim je dogajanje opisal Jasmin Bajrektarevič, eden od pogumnih rešiteljev. Dodal je še, da so »bili vsi malo v šoku. Gospa je kričala iz avta na pomoč in mi smo hitro ukrepali, saj smo ugotovili, da gasilci ne morejo do nas.« (FB)



Arso je za severno polovico države izdal rdeče opozorilo.

V naši regiji večjih poplav zaenkrat še ni, a Krka in Kolpa bosta poplavljali danes in v noči na soboto. Takole pa je trenutno v Rečici ob Savinji. (Foto: Meteoinfo Slovenija)

Črna na Koroškem (neurje,si)

Kamnik Stahovica (Arso)

Žiri (neurje.si)

Moste pri Komendi (neurje.si)

Poplavljena Kokrica, naselje v Mestni občini Kranj (FB A. K.)

Zaradi močnega deževja, ki v nekaterih delih Slovenije od četrtka zvečer povzroča nevšečnosti, so vso noč na delu številne gasilske ekipe. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah zabeležili več kot 1000 dogodkov, na pomoč ljudem pa so priskočili gasilci iz 168 gasilskih enot. Iz treh kampov so morali evakuirati ljudi.

Gasilci so ponoči predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila iz poplavljenih vozišč, so navedli v poročilu Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot so zapisali, so zabeležili 1039 dogodkov, in sicer v regijskih centrih Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Na Severnoprimorskem je bilo največ težav na Tolminskem in Idrijsko-cerkljanskem, meteorne vode pa so, kot je za Radio Slovenija povedal regijski poveljnik civilne zaščite Samo Kosmač, zalivale hiše, sprožilo se je več plazov, ki so zasuli ceste, v Baški grapi so morali evakuirati stanovalce iz dveh hiš.

Žiri pa so zaradi sproženih plazov odrezane od sveta, je za radio dejal vodja posredovanja Janez Tratnik.

Padavine so del države zajele že v četrtek zvečer in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem.

Po poročanju Agencije RS za okolje ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno

Naraščanje rek se bo v petek čez dan razširilo na večji del države. Sprva so verjetne poplave hudournikov in manjših rek, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, Posavju in v porečjih Savinje, Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije. Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod v vzhodni polovici države še stopnjevale tudi v soboto. Na območjih z močnejšimi nalivi bo poplavila tudi padavinska in zaledna voda.

Drevesa v stebrih mostu

Včeraj ob 17.14 sta se v naselju Potok, občina Straža, v podpornih stebrih lesenega mostu čez reko Krko zagozdila dva drevesa in ogrožala varnost mostu. Gasilci PGD Vavta vas so razžagali in odstranili drevesa izpod mostu.

Nalet treh

Ob 16.16 so na regionalni cesti Petrina–Kočevje v bližini naselja Vrh pri Fari, občina Kostel, v naletu trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Kočevje in Vas-Fara so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na enem vozilu in usmerjali promet.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, na izvodu KEGLJIŠČE;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu LOČKA,MAJER;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA , izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, izvod 2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 5. GOLUŠNIK V DOLINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Blanca, nizkonapetostno omrežje – Krajna Brda med 9. in 14. uro in na območju TP Šmarje 4 med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro.

M. K.