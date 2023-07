Bivši minister Vizjak ima za 650 tisoč evrov delnic Petrola

25.7.2023 | 14:20

Andrej Vizjak ima samo v delnicah Petrola za več kot 650 tisoč evrov premoženja. (Foto: arhiv DL)

Nekdanji karierni politik se je po odhodu iz vlade prebil že med 50 največjih delničarjev Petrola. Kako mu je to uspelo?

Andrej Vizjak, nekdanji minister za okolje, delo in gospodarstvo v treh vladah Janeza Janše, ima skupaj v lasti že za več kot 650 tisoč evrov delnic Petrola.

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, se je Vizjak v zadnjih treh mesecih prebil med 50 največjih delničarjev Petrola. V tem času je namreč kupil še 3.000 delnic, vrednih 75.000 evrov. To je enako vsoti dvajsetih neto plač, ki jih je v času zadnje vlade prejel kot minister.

Skupaj ima tako Vizjak v lasti že 27.000 delnic največje domače energetske družbe, torej 0,065 odstotka vseh. Njihova skupna vrednost je včeraj na borzi presegala 650 tisoč evrov. Med fizičnimi osebami je Vizjak že eden največjih delničarjev Petrola.

Vizjak je glavnino kariere preživel v politiki. Po tem, ko je več let delal kot inšpektor za delo, je leta 2000 postal državni sekretar na ministrstvu za delo, istega leta pa je bil izvoljen za poslanca. Po zmagi SDS na parlamentarnih volitvah leta 2004 je postal minister za gospodarstvo, leta 2011 pa je bil znova izvoljen za poslanca. V drugi Janševi vladi je vodil ministrstvo za delo. Politiko je začasno zapustil leta 2014, ko se je zaposlil v državni družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS). Vanjo se je vrnil leta 2020, ko je bil imenovan za ministra za okolje, zdaj pa je direktor podjetja Partner, ki je v lasti HESS.

Kako mu je torej uspelo priti do tolikšnega naložbenega premoženja?

Kako je Vizjak kupoval delnice Petrola

Nekdanji minister v treh Janševih vladah se je prebil na 50. mesto največjih Petrolovih delničarjev. (Foto: Ebonitete.si)

"Minister je podatke o premoženju že delil. Svoje premoženje je prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, ki vodi evidenco zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem," so iz Vizjakovega kabineta junija 2020 odgovorili na vprašanja časnika Večer, ki je zbiral podatke o premoženju takratnih ministrov. Pri iskanju odgovora, kdaj se je Vizjak prebil med 50 največjih delničarjev Petrola, nam tako ostanejo javno dostopni podatki.

Praktično vse delnice Petrola je Vizjak pridobil v zadnjih štirih letih. Kupovati jih je začel leta 2019. Še marca 2020, ko je na oblast prišla tretja Janševa vlada, je imel v lasti le 80 delnic Petrola. Pozor: konec lanskega leta so se v Petrolu odločili za cepitev delnic ("split stock" v angl.). Iz ene posamezne delnice je tako nastalo 20 novih. Ob upoštevanju tega dejstva je tako imel Vizjak ob zadnjem prihodu na ministrski položaj v lasti 1.600 delnic Petrola.

Nato jih je začel na veliko kupovati. Ko je tečaj Petrola spomladi 2020 strmoglavil zaradi epidemije covid-19 in zaprtja javnega življenja, je Vizjak v več poslih skupaj kupil še 420 delnic – oziroma po novem 8.400. Samo v enem trgovalnem dnevu v maju 2020 so Vizjakovi nakupi predstavljali več kot polovico poslov, ki so bili ta dan sklenjeni z delnicami Petrola.

Vizjak kupi delnice, njegova vlada gre na roke Petrolu

Foto: Ljubljanska borza

Po takratnem poročanju Financ je Vizjak med marcem in septembrom 2020 za delnice Petrola skupaj odštel 120.000 evrov. Za primerjavo: v tem obdobju je kot minister skupaj prejel za slabih 20.000 evrov neto plač. Kje je dobil denar za delnice? Kot je takrat pojasnil Vizjak, je nakup delnic ocenil kot "priložnost za dobro naložbo, saj je borzni tečaj v času epidemije drastično upadel". Za nakup je najel posojilo, delno pa ga je financiral s prihranki in prodajo drugih vrednostnih papirjev.

Vizjak je imel prav. Vrednost delnic Petrola je pozneje res zrasla, a v pomembni meri zaradi ključnega ukrepa, ki ga je sprejela tedanja vlada. Že septembra 2020 se je namreč odločila, da bo sprostila cene bencina in naftnih derivatov, ki jih je pred tem določala država. To je naftnim trgovcem, med katerimi je daleč največji Petrol, omogočilo, da si sami krojijo cene. Petrolova marža se je podvojila, posledično pa je eksplodiral dobiček. Na ravni skupine je leta 2021 znašal 124 milijonov evrov, kar je bilo 72 odstotkov več kot v letu dni pred tem.

Odpravo državnega nadzora pogonskih goriv je uradno predlagalo ministrstvo za gospodarstvo Zdravka Počivalška. Toda že takrat smo na necenzurirano.si razkrili, da je v medresorskem usklajevanju gradiva pri tej točki sodelovalo tudi Vizjakovo ministrstvo za okolje. Po ugotovitvah agencije za varstvo konkurence bi se lahko v Sloveniji dvigu cen goriv po njihovi sprostitvi izognili le tako, da bi v državo vstopili konkurenčni ponudniki, ki bi zgradili nove bencinske servise. Toda Vizjakovo ministrstvo je v mnenju nasprotovalo gradnji novih bencinskih servisov. S tem je še dodatno utrdilo položaj Petrola na trgu – in vrednost Vizjakovih delnic.

Andrej Vizjak je bil v času prve Janševe vlade minister za gospodarstvo. Takrat je prišlo do privatizacije številnih velikih podjetij. Med njimi je najbolj odmevala prodaja Slovenske industrije jekla (SIJ), kjer so ruski kupci v Slovenijo pomotoma nakazali 70 milijonov evrov preveč denarja. (Foto: STA)

Kupoval tudi delnice Telekoma Slovenije

Uradnih informacij o Vizjakovem premoženju, ki bi bile dostopne javnosti, praktično ni. V začetku januarja 2022, ko je bil še minister, je recimo obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), da je prodal oziroma kupil vrednostne papirje. Katere delnice je kupil in koliko jih je bilo, ni znano. Pri tem je pridobil neznano vsoto denarja.

Nada Drobne Popovič, predsednica uprave Petrola (Foto: STA)

Znano je, da je Vizjak v preteklosti na veliko kupoval delnice Telekoma Slovenije. Sredi leta 2012, ko je bil minister za delo, je v dveh poslih skupaj 650 delnic te državne družbe v skupni vrednosti 43.750 evrov. To je bilo v času, ko se je druga Janševa vlada na zaprtem delu ene od sej odločila začeti postopke za prodajo več državnih družb, med njimi tudi Telekoma Slovenije. Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki jo je takrat vodil Damjan Žugelj, poznejši direktor urada za preprečevanje pranja denarja, je pozneje ugotovila, da Vizjak pri tem poslu ni zlorabil notranjih informacij.

Telekom Slovenije in Petrol imata sicer še eno skupno točko. Najpomembnejši domači zasebni lastnik obeh družb je namreč Dari Južna, dolgoletni Vizjakov osebni prijatelj, ki se je pred dnevi dokončno utrdil kot nesporni vladar Petrola. Iz uprave, ki jo vodi Nada Drobne Popovič, se je tako moral posloviti Jože Bajuk, ki je bil v njej zadolžen za energetiko in logistiko. Vanjo s 15. septembrom prihajata dva nova člana: Marko Ninčević, dosedanji direktor Lisce, ki je v lasti Darija Južne, in Sašo Berger, ki je v letih 2019 in 2020 v nadzornem svetu Petrola pomagal na čelo družbe postaviti Nado Drobne Popovič, takratno izbiro Južne.

Primož Cirman / Tomaž Modic