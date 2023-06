Konec slovenskih nastopov v Krakovu; Hribar s porazom v igri dvojic

29.6.2023 | 08:15

Peter Hribar iz Šmarjeških Toplic je bil del slovenske reprezentance. (Foto: NTZS)

Krakov - Na evropskih igrah v Krakovu je slovenska moška namiznoteniška reprezentanca v prvem krogu izgubila s Slovaško z 0:3. S tem je tudi konec slovenskih nastopov na Poljskem.

V igri dvojic sta Deni Kožul in Peter Hribar odlično začela dvoboj proti Slovakoma Jakubu Zelinki in Lubomiru Pišteju, ki sta že bila v izgubljenem položaju, saj sta zaostajala z 0:2 v nizih. Potem ko sta Slovaka tretji niz zanesljivo dobila, sta v četrtem Slovenca vodila že z 8:4, vendar sta prednost zapravila, praznih rok pa sta ostala tudi v odločilnem petem nizu.

»Fanta sta se dobesedno ustrašila zmage. Začela sta odlično, Deni je odlično napadal s spini, Peter je dobro vračal žogice. Bila sta na pragu zmage, a kar naenkrat se je ustavilo. Vrstile so se napake ter na koncu boleč poraz. Po njem se je bilo težko vrniti,« je dejala selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

Kot da je poraz v igri dvojic negativno vplival tudi na Jorgić, ki je v preteklosti že premagoval 29-letnega Wang Yanga. Vsi trije nizi so bili izenačeni, toda v vseh treh je bil boljši Slovak.

»Poraz dvojice je name ustvaril dodaten pritisk. Moral sem zmagati, če bi hoteli skupno zmago, na žalost spet nisem bil pravi. Nisem se dobro počutil, že pred tekmo pa sem vedel, da je Kitajec v slovaški ekipi neugoden tekmec. Proti obrambnim igralcem mi je zelo težko igrati, saj nimam veliko priložnosti, da igram z njimi. Pred dvema letoma sva igrala dvakrat, obakrat sem ga premagal. A tokrat je igral vse drugače kot takrat. Taktično je igral odlično, predvsem sem imel težave z njegovimi rezanimi žogicami,« je svojo igro ocenil najboljši slovenski namiznoteniški igralec.

Breme odgovornosti je padlo na Kožula, ki pa proti 39-letnemu Pišteju, 75. igralcu svetovne lestvice, ni prišel do svoje igre.

Slovenija točk za svetovno lestvico, ki bo pomembna za olimpijske igre, na srečo niso izgubili, saj so tudi na prejšnjih igrah v Minsku izpadli na tej ravni tekmovanja. Svoj vtis bodo morali popraviti na septembrskem evropskem prvenstvu v Malmöju.

»Tam bo treba priti vsaj iz predtekmovalne skupine. Na srečo je sistem tekmovanja na evropskih prvenstvih drugačen, ker ni dvojic. Vsekakor pa so za olimpijske igre pomembne tudi točke posameznikov, zato upam, da bom sam ohranil trenutni položaj, Deni in Peter pa morata napredovati. Olimpijske igre so še daleč, seveda pa si vsi želimo v Pariz,« je navkljub slabšemu nastopu v Krakovu optimističen Jorgić.

