Z ministrico o 3. razvojni osi: ''Porabimo eno uro za 25 km prevoza''; oktobra začetek gradnje v Novem mestu?

Ljubljana - Prevozniki pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek včeraj razpravljali o najbolj perečih težavah sektorja, med drugim o pomanjkanju delavcev. Kritični so bili do prepočasne izgradnje tretje razvojne osi, pri čemer je ministrica pojasnila, da gre za zahtevne objekte "in se ne da delati hitreje".

Ministrica Bratušek se je udeležila seje upravnega odbora sekcije za promet pri OZS, na kateri je izzive prevoznikov predstavil predsednik sekcije Peter Pišek.

"Želim reševati problematiko sektorja v dialogu. Odzivnost pa ni takšna, kot bi si jo želeli. Imamo Luko Koper, nimamo pa infrastrukture. Imamo odlično geostrateško lego, vendar nimamo parkirišč, tretje razvojne osi, logističnih centrov. Čez Slovenijo spuščamo tranzit, a od tega nimamo nič. V tem segmentu moramo storiti več, pri čemer pričakujemo podporo ministrstva," so Piška v sporočilu za javnost povzeli na OZS.

"Vsi govorimo o zelenem prehodu, nimamo pa jasne strategije. To je treba prioritetno narediti," je še izpostavil Pišek, ki pričakuje tudi podporo finančnega ministra in SID banke.

Izpostavil je tudi pobudo sekcije, da bi imeli v Sloveniji delovno dovoljenje na zaupanje. "Delovne sile ni, to bi nam omogočilo, da bi tuje delavce hitreje dobili," je pozval. Ministrica je izrazila bojazen, da bodo ti delavci nato odšli naprej v Nemčijo, so zapisali na zbornici.

TRETJA RAZVOJNA OS

Veliko kritik je bilo slišati glede tretje razvojne osi. Koroški prevoznik Gašper Rudl je opozoril na prepočasno izgradnjo. "Tretja razvojna os se čedalje bolj odmika. Vidim deset ljudi in en bager, kar me žalosti," je dejal. Prikimal mu je tudi prevoznik iz Bele krajine Franc Selič: ''Porabimo eno uro za 25 km prevoza. Najbolj nazaduje prav Bela krajina. Ministri vsakokratne vlade obljubijo veliko, naredijo pa nič. Da pridemo iz Bele krajine čez Karavanke, potrebujemo 4 ure. V tem času prevozimo 180 km, kar je nevzdržno. Zakaj je toliko nesreč, se mnogi sprašujete. Vozimo za podjetja in dostava mora biti ob uri. Tudi pogoji na naših cestah so slabi, naši vozniki nimajo stranišč in tušev,'' je še opozoril Selič.

Ministrica je pojasnila, da gre za zahtevne objekte in se ne da delati hitreje. "Lahko bi pripeljali Kitajce in bi to naredili zelo hitro, a bi bil gradbeni sektor iz vaše zbornice zelo hud. Marca 2024 bodo vsi odseki od Velenja do Slovenj Gradca v izgradnji. Moj strah je, da imamo v načrtu več stvari, kot so jih slovenska podjetja sposobna izpeljati," so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Kot je dejala, bodo sicer zahtevali višje penale za zamude, a prej kot spomladi 2028 celoten odsek ne bo zgrajen. "Odsek smo razdelili na osem etap, sicer bi še vedno čakali na enotno gradbeno dovoljenje za vse. Ne da se prehitevati. Pri Novem mestu stoji, ker se ljudje pritožujejo. Predvidevamo, da bi se lahko oktobra začelo graditi tudi v Novem mestu, smo pa izgubili tam leto in pol. Od mene ne boste slišali obljub, ki se jih ne da izpeljati," je še dejala.

Prevozniki so se z ministrico med drugim pogovarjali tudi o zastojih na mejnih prehodih, o potrebnih finančnih spodbudah za sektor cestnih prevoznikov v izvedbi Borzena, o spodbudah za namen digitalizacije sektorja cestnih prevozov in o znižanju glob za napake voznikov v postopku cestninjenja.

Ob robu seje upravnega odbora je še napovedala, da bo morala država do leta 2030 znižati emisije ogljikovega dioksida na področju prometa, kar po njenih besedah predstavlja velik izziv.

